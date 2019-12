iPhone batterijpercentage klopt niet

Nieuws|Het getoonde batterijpercentage op een iPhone klopt niet. Deze lijkt positiever dan dat het in werkelijkheid is. Dit blijkt uit onderzoek van de consumentenbond in Italië.

De iPhone toont het eerste half uur na opladen een batterijpercentage van 100%, maar de batterij loopt in die tijd wel leeg. Bij andere smartphones neemt het percentage wél direct af.

Het is onduidelijk waarom Apple een hoger batterijpercentage laat zien. De Consumentenbond vroeg Apple om uitleg, maar ontving geen reactie.

Batterijpercentage blijft hangen

Het resterende batterijpercentage daalde in een rechte lijn bij alle geteste smartphones, behalve in het eerste half uur van de twee iPhone-toestellen. Ook was één iPhone nog ruim een half uur te gebruiken, terwijl het batterijpercentage op 1% stond.

Over de test

In de test werden twee iPhone 6s Plus smartphones vergeleken met de Motorola X Pure Edition en twee Samsung Galaxy S6 edge+. Alle smartphones surften net zo op het internet tot de batterij leeg was. Iedere 6 minuten werd het getoonde batterijpercentage genoteerd. De test werd uitgevoerd door de Italiaanse consumentenbond Altro Consumo.

Batterijpercentage weergeven

Het batterijpercentage is op de volgende manier te tonen in je statusbalk:

Ga naar 'Instellingen' > 'Gebruik' (of 'Batterij') en schakel 'Batterijpercentage' in

Batterijduur verlengen

Ontdek onze tips voor een langere batterijduur of bekijk wat de beste power bank is, zodat jouw batterij nooit leeg is.