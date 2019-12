TomTom Runner 3, Spark 3, Adventurer en de Garmin Forerunner 35: sporthorloges (IFA 2016)

Nieuws|Op de IFA in Berlijn, één van de grootste 'consumer electronics' beurzen ter wereld, bekeken we de nieuwste sporthorloges: de TomTom Runner 3, Spark 3, Adventurer en de Garmin Forerunner 35.

Sporthorloge of activity-tracker?

Bij de IFA in Berlijn zagen we nieuwe sporthorloges. Vaak kunnen sporthorloges ook wat activity trackers doen: stappen tellen, calorieën bijhouden en soms ook je slaapgedrag meten. Het verschil is dat ze gemaakt zijn om uitgebreid je sportieve prestaties bij te houden. Ze meten onder meer je hartslag tijdens het hardlopen, fietsen of een andere sport. Zo krijg je meer inzicht in je conditie en kun je je trainingen daarop aanpassen.

TomTom Runner 3, Spark 3, Adventurer

TomTom introduceerde 3 nieuwe sporthorloges tijdens de IFA. De TomTom Spark 3 is de opvolger van de Spark 2 (lees ook onze eerste indruk van de TomTom Spark). Het 2e nieuwe model is de Runner 3. Dat horloge is gericht op hardlopen. De Spark kun je ook voor andere sporten gebruiken. Beide horloges zijn waterdicht en hebben gps.

De belangrijkste vernieuwing bij de Runner 3 en Spark 3 is dat je een hardlooproute kunt inplannen. Tijdens het hardlopen zie je de route op het scherm. Een lijn geeft aan of je wel de juiste route volgt. Het horloge houdt altijd bij welke route je gelopen hebt, ook als je geen route hebt gepland. Zo weet je altijd de weg terug. In de bijbehorende MySports-app van TomTom kun je ook routes downloaden.

Echt nieuw is de TomTom Adventurer: een wat robuuster horloge voor outdoor sporten. Hij heeft een kompas en een barometer zodat je ook de hoogte en dalingen kunt bijhouden. Dat is handig want zo kun je bijvoorbeeld skiprestaties nauwkeurig bijhouden. Verder kun je trailrunningprestaties meten en je wandelparcours nauwkeurig vastleggen.

De TomTom Spark 3 kost €250 en de TomTom Runner 3 is er vanaf €130. De TomTom Adventurer kost €300. Alle horloges zijn vanaf oktober te koop.

Garmin Forerunner 35

Garmin heeft de Forerunner 35 gepresenteerd (de opvolger van de Garmin Forerunner 25). Dit sporthorloge heeft een ingebouwde hartslagmeter en gps. Hij is waterdicht, maar kan je zwemprestaties niet meten. Hij kan de meldingen van je smartphone doorzetten, maar een echte smartwatch is het verder niet (het scherm is zwart-wit). De Garmin Forerunner 35 kost €200.

