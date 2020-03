Eerste indruk|Het nieuwste sporthorloge van TomTom heet Spark. Hij houdt je de hele dag in de gaten: met een stappenteller en slaaptracking. Het meest luxe model is de Spark Cardio+ Music. Deze heeft een ingebouwde hartslagmeter en een ingebouwde muziekspeler.

Conclusie

De TomTom Spark is een veelzijdig sporthorloge en het is handig dat een hartslagmeter is ingebouwd. Helaas is de bediening met de knop onder het scherm niet zo logisch en wat traag. De TomTom MySports-app en website om je vorderingen te bekijken is wel heel overzichtelijk. Op de Spark kun je een muziek opslaan, maar je hebt wel een bluetooth-hoofdtelefoon nodig om ernaar te luisteren.

Geschikt voor alle sporten

Bijzonder aan de TomTom Spark is dat je hem voor allerlei sporten kunt gebruiken, niet alleen voor hardlopen. Je kunt kiezen uit:

hardlopen

wielrennen

zwemmen

loopband

fitness

spinnen

freestyle

In alle gevallen houdt hij bij:

hoeveel calorieën je verbruikt

hoe lang je al bezig bent

hoeveel kilometers je aflegt

Bij het zwemmen - de Spark is natuurlijk waterdicht - telt hij het aantal baantjes. Wij probeerden de Spark bij het hardlopen, fietsen en zwemmen. Tijdens het sporten geeft de Spark duidelijk aan wat je al gedaan hebt en hoe goed je bezig bent. Je kunt zelf kiezen welke informatie je wilt zien. Het zoeken van het gps-signaal gaat best snel, dit was meestal binnen een minuut gevonden. Ben je niet aan het sporten? Dan houdt de Spark bij hoeveel stappen je die dag en die week hebt gezet. Ook dit lijkt redelijk nauwkeurig te gebeuren.

Onhandige bediening

Je bedient de Spark met de grote knop onder het scherm, dat overigens geen touchscreen is. De knoppen werken als een soort pijltjestoetsen: je kunt naar boven, beneden, naar links en naar rechts klikken om door het menu te navigeren. Er is geen OK-knop, bevestigen doe je door naar rechts te klikken. Dat voelt een beetje gek aan, want het lijkt alsof het kunststofdeel tussen de 4 'pijltjestoetsen' in wel degelijk een knop is. Maar daar kun je niet op drukken. Dat is even wennen in het begin. Daarbij reageert de Spark niet direct als je een knop indrukt. Ook moet je zelf uitvogelen naar welke richting je moet klikken om een bepaalde functie te vinden. Zelfs na enkele dagen gebruik zat het ons nog niet in de vingers. Wat we ook niet zo logisch vinden, is hoe je een activiteit stopt. Als je een aantal kilometers hebt hardgelopen en je komt over de finish, wil je de meting stopzetten. Hiervoor moet je op de Spark naar links klikken. De activiteit pauzeert dan. Door nog een keer naar links te klikken, stop je de activiteit helemaal, maar je krijgt geen feedback dat je stopt en dat je gegevens wel worden opgeslagen.

Terugkijken met TomTom MySports

Wil je je activiteiten en prestaties terugkijken? Dat kan jammer genoeg niet op de Spark zelf. Hiervoor heb je TomTom MySports nodig. Je moet een account aanmaken en koppelen aan je Spark. Je kunt MySports bekijken via een webbrowser of via de app voor Android en iOS. MySports is heel overzichtelijk. Je kunt al je activiteiten snel en tot in veel details terugkijken en eventueel doelen stellen en je voortgang bekijken. TomTom levert een kabel mee om de Spark op te laden en om hem te verbinden met je computer om de gegevens te koppelen. Je kunt de Spark echter ook via bluetooth koppelen aan je smartphone. Dit werkt erg eenvoudig en snel.

Hartslag meten op je pols

De hartslagmeter van de Spark zit ingebouwd in het horloge en meet je hartslag op je pols. Je hebt dus geen losse band nodig rondom je borst. Dit werkt aardig, hij heeft de hartslag snel gevonden. Maar een hartslagmeter met een band om je borst is wel altijd nauwkeuriger. In MySports kun je het verloop van je hartslag tijdens je activiteiten terugkijken in een grafiek.

Aardig scherm met verlichting

De Spark heeft een monochroom scherm: zonder kleuren dus. De teksten in het scherm zijn duidelijk leesbaar, ook in helder zonlicht, maar ogen wel wat korrelig. Als je je vingers kort op het scherm legt, gaat de achtergrondverlichting aan. Handig als je in het donker sport. De Spark heeft een e-ink-scherm dat alleen energie gebruikt als er iets verandert op het scherm. Hierdoor kan de Spark lang mee gaan zonder op te laden. De accuduur hangt natuurlijk af van hoe vaak je de Spark gebruikt voor een activiteit: het zijn vooral de gps-sensor en hartslagmeter die energie gebruiken.

Ingebouwde muziekspeler

De Spark heeft 3 GB ingebouwd geheugen om muziek op te slaan: genoeg ruimte voor zo'n 500 nummers. Dit voelt misschien een beetje retro aan, maar het is toch handig. Je hoeft namelijk geen losse muziekspeler mee te nemen of je smartphone in zo'n onhandige armband te proppen. Alleen het horloge is genoeg en dat sport toch wel lekker licht. De muziek op de Spark zetten gaat niet zo gemakkelijk als TomTom zegt. Je kunt alleen bestaande afspeellijsten gemaakt in Windows Media Speler en iTunes gebruiken. Je moet ook per se de software van TomTom gebruiken, die zelf gaat scannen naar afspeellijsten. Je kunt dus niet gewoon een aantal nummers selecteren en naar de Spark slepen. Dat was sneller geweest. De Spark heeft geen 3,5 mm uitgang voor een koptelefoon, je hebt dus wel een bluetooth-hoofdtelefoon nodig om de muziek daadwerkelijk te horen.

Prijs

De TomTom Spark is er in een dames- en herenmodel. Het bandje van het damesmodel is wat dunner, maar beide horloges zijn vrij grof en vallen echt op om je pols. De Spark komt in 4 varianten, wij probeerden de Cardio + Music:

Spark: een standaard sporthorloge met gps (€149)

Spark Cardio: met gps en hartslagmeter (€199)

Spark Music: met gps en ingebouwde muziekspeler (€199)

Spark Cardio + Music: met gps, hartslagmeter en muziekspeler (€249)

Van de Runner 2 zijn dezelfde 4 uitvoeringen te koop, voor dezelfde prijzen. Deze sporthorloge lijkt sprekend op de Spark, maar is gericht op hardlopers.

Video

Bekijk hier de previewvideo die we maakten van de Spark op elektronicabeurs IFA in Berlijn in september 2015:

