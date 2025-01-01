Afhankelijk van je lidmaatschap, heb je met de app meer dan 1500 testresultaten bij de hand. Als je in de winkel staat, check je snel welke stofzuiger, wasmachine of tv als best uit de test komt.



Daarnaast bespaar je via de app gemakkelijk op je vaste lasten. Je krijgt van ons de beste overstapaanbiedingen en we helpen je met overstappen. Ook heb je geen gedoe meer met zoeken naar je contracten, je bewaart je energie- en verzekeringscontracten overzichtelijk op je mobiel.



Verder lees je je bladen en e-books van de Consumentenbond online. Heb je een overzicht van je gegevens via Mijn Consumentenbond. En blijf je via de app op de hoogte van het laatste nieuws.