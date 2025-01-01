Welke soundbar haalt het beste geluid uit je tv en welke biedt het meeste waar voor je geld? Wij hebben het voor je uitgezocht door zelf alle soundbars grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven. De Beste uit de Test is de beste soundbar, en de Beste Koop heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding.
Met onze tests kun je een goede soundbar kiezen.
Onze onderzoekers testen elke soundbar uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.
Met onze test zie je in één oogopslag welke soundbars goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
We testen soundbars voor je op geluidskwaliteit. Een geoefend luisterpanel heeft filmgeluid, stereogeluid en spraak beoordeeld. Andere punten uit de test zijn gebruiksgemak, aansluitingen, energieverbruik en installatiegemak. Zo vinden we voor jou de beste soundbar. Lees meer over hoe wij soundbars testen.
Met een soundbar kun je het geluid bij je tv flink verbeteren. Niet alle soundbars doen dat even goed. Uit de test blijkt dat er grote verschillen zijn in kwaliteit. Bij de slechtere speakers klinkt het geluid juist dof en er is weinig dynamiek.
Je kunt een soundbar ook gebruiken om muziek mee af te spelen. Vanaf je smartphone kun je bijvoorbeeld Spotify streamen via bluetooth of soms ook wifi. We beoordeelden klassieke muziek en popmuziek en zien grote verschillen. Waar bij de een de bas goed klinkt, is die bij een ander juist afwezig.
Aansluiten is bij de meeste soundbars zo gebeurd. In het dagelijks gebruik zijn de verschillen groter. Sommige soundbars hebben een afstandsbediening met onlogische menu’s en rare knoppen. Dan heb je liever een soundbar waar je wel vlot mee zapt.
