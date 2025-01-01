icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Professioneel getest!

De beste soundbar met subwoofer voor jou, door ons getest

Welke soundbar met subwoofer haalt het beste geluid uit je tv en welke biedt het meeste waar voor je geld? Wij hebben het voor je uitgezocht door zelf alle soundbars grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven. De Beste uit de Test is de beste soundbar met subwoofer, en de Beste Koop heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding.

predicaten

Wij hebben soundbars met subwoofer voor je getest

Met onze tests kun je een goede soundbar met subwoofer kiezen.

  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke soundbar uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke soundbars goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

Benieuwd naar de testresultaten?

Start nu 3 maanden gratis

Start 3 maanden gratis, bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.

3 highlights uit de test

We testen soundbars met subwoofers op geluidskwaliteit. Subwoofers moeten zorgen voor mooie, diepe bastonen. Een panel van geluidsexperts heeft het geluid bij films en muziek beoordeeld. Ze zijn geoefend om te luisteren naar verschillende punten zoals dynamisch bereik, frequentiebereik, geluidsvervorming en geluidsdetails. Lees meer over hoe wij soundbars testen.

  • soundbar

    1. Geluid met subwoofer

    Subwoofers moeten zorgen voor een vol, meeslepend filmgeluid. Maar tussen de subwoofers zit verschil. Een panel van geluidsexperts beoordeelt daarom de geluidkwaliteit bij verschillende filmfragmenten.

  • soundbars-200x200-2-spotify

    2. Muziek streamen

    Je kunt een soundbar met subwoofer ook gebruiken om muziek mee af te spelen. Vanaf je smartphone kun je bijvoorbeeld Spotify streamen via bluetooth of soms ook wifi. We beoordeelden klassieke muziek en popmuziek en zien grote verschillen. Waar bij de een de bas goed klinkt, is die bij een ander juist afwezig.   

  • soundbars-200x200-3-gebruiksgemak

    3. Gebruiksgemak

    Aansluiten is bij de meeste soundbars met subwoofer zo gebeurd. In het dagelijks gebruik zijn de verschillen groter. Sommige soundbars met subwoofer hebben een afstandsbediening met onlogische menu’s en rare knoppen. Dan heb je liever een soundbar waar je wel vlot mee zapt.

Nieuwsgierig naar wat de beste soundbars met subwoofer zijn, of welke je beter niet kunt kopen?
Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van soundbars met subwoofer en alle andere producten die we testen.

Bekijk ook:

Nooit meer een miskoop

Al 420.000 leden maken slimme keuzes. Wat doe jij?
Bespaar 10%
  • Tijdelijke actie
    Kies & Koop

    3 maanden gratis

    Daarna betaal je 5,50 per maand

    Met Kies & Koop zie je direct welke producten het best beoordeeld zijn en maak je met gemak de juiste keuze.

    De belangrijkste voordelen

  • Volledig & Vertrouwd

    9,50per maand

    Het meest complete lidmaatschap. Best beoordeelde producten en hulp bij financiële en juridische vragen.

    De belangrijkste voordelen

Onze lidmaatschappen zijn maandelijks opzegbaar. Wil je de papieren Consumentengids ontvangen? Voeg 'm toe in de volgende stap.

Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.

Icoon award T 1200x500

Al meer dan 420.000
tevreden leden