Groensparen kan weer bij ABN Amro

Update 22 januari 2020

Na lange tijd gesloten te zijn geweest, is het 'Groen deposito' van ABN Amro-dochter Moneyou nu weer open voor nieuwe spaarders. Zij zullen vermoedelijk snel moeten toeslaan, want het Groen deposito is tot dusver steeds maar korte tijd open geweest alsvorens de deuren weer te sluiten.

Groene projecten

‘We hebben al behoorlijk wat groene projecten in de pijplijn’. Dit zei ABN Amro’s manager Groenbank Krista Overwater onlangs al in het augustus/septembernummer van de Geldgids. Om deze projecten te financieren, verwacht zij met het nieuwe spaardeposito dit jaar ‘tientallen miljoenen euro’s’ op te halen bij spaarders.

Als er meer interesse is in het nieuwe deposito dan de Groenbank kan investeren in groene projecten, stopt de bank (tijdelijk) met het aanbieden.

Eigen bankvergunning

Anders dan bij de Rabobank zijn aan een Moneyou-Groendeposito geen kosten verbonden. Wel moet je een Moneyou-spaarrekening hebben of openen. De minimuminleg is €500. Het geld op een groendeposito is beschermd door het depositogarantiestelsel via ABN Amro Groenbank. Die beschikt over een eigen bankvergunning.

Spaargeld op andere rekeningen of deposito's bij Moneyou is beschermd via ABN Amro.

Fiscaal voordeel

Groensparen is vooral aantrekkelijk voor spaarders met meer dan het heffingsvrije vermogen. In 2019 is dat €30.360 per persoon. Van de rente moet je het niet hebben – die bedraagt bij alle groenbanken 0% – maar wel van het fiscale voordeel. Over de eerste €58.539 (2019) betaal je namelijk geen vermogensbelasting. Daarnaast profiteer je van de heffingskorting van 0,7%.

Stap je vóór 1 januari 2019 in, dan kun je het belastingvoordeel van groensparen meenemen bij de aangifte over 2019.

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