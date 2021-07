Eerste indruk: Dyson V15 Detect Absolute

De V15 Detect Absolute is de nieuwste telg in de Dyson stofzuigerfamilie. Volgens Dyson de krachtigste en intelligentste draadloze stofzuiger tot nu toe. We probeerden hem alvast uit terwijl we wachten op de uitgebreide resultaten uit het testlab.

Conclusie

De V15 is met €699 een van de duurste steelstofzuigers die nu te koop is. Voor minder dan de helft van die prijs koop je ook al de Beste Koop steelstofzuiger. De anti-haren-borstel werkt goed en dat de stofzuiger de zuigkracht automatisch aanpast is echt handig. Maar het is de vraag of deze extra’s de meerprijs waard zijn.

Dyson ontwikkelt regelmatig nieuwe extra’s die echt iets moeten toevoegen aan hun stofzuigers. De laser en het schermpje op de V15 doen aan als een gimmick. Maar maken het stofzuigen stiekem wel leuker en stimuleren je om je huis schoner te maken.

Laser maakt stof beter zichtbaar

De V15 Detect Absolute is de opvolger van de V11 Absolute die ruim 2 jaar geleden op de markt kwam.

De V15 is uitgerust met een aantal nieuwe functies. De opvallendste daarvan is de laser die is ingebouwd in de voet met een zachte borstel (Dyson noemt deze ‘fluffy’ ) voor harde vloeren. Met een klein knopje kun je deze aanzetten. Groen licht schijnt dan precies in de juiste hoek op de vloer waardoor stof en vuil ineens heel erg opvallen.

Dit helpt om te zien welke stukken van je vloer je nog niet gestofzuigd hebt. En het motiveert om al het vuil ook echt weg te halen. Maar het groene licht is niet zo sterk. Dus bij daglicht valt het licht niet goed genoeg op, zeker in de buurt van een raam.

Dyson claimt bovendien dat de laser ‘onzichtbaar stof zichtbaar maakt’. Maar het stof en vuil waar het groene licht op schijnt, zie je ook wel zonder de laser. Wel valt het in het groene licht wat meer op.

Automatisch zuigkracht aanpassen werkt goed

Een andere nieuwigheid is dat de Dyson V15 automatisch de zuigkracht aanpast aan de hand van hoe vuil de vloer is. Volgens Dyson ’meet een speciale sensor de stofdeeltjes doorlopend’ en ’verhoogt zo nodig de zuigkracht’.

En dat klopt: het is goed te merken dat de V15 bij een viezere ondergrond meer kracht gebruikt. Dit werkt voor elk van de drie standen die de V15 heeft: Eco, Medium en Boost. Deze standen kennen we nog van voorganger V11. Het is handig dat je niet meer handmatig hoeft te wisselen van stand tijdens het zuigen, omdat hij binnen de stand die je gekozen hebt de zuigkracht aanpast.

Stofdeeltjes tellen

Op een speciaal schermpje geeft de V15 aan hoeveel stofdeeltjes zijn opgezogen en hoe groot die zijn. Op het schermpje zie je voor vier verschillende groottes van stofdeeltjes hoeveel de V15 daarvan heeft opgezogen.

Het aantal deeltjes dat je opzuigt, loopt in de miljoenen. Dit geeft een bevredigend gevoel, maar de hoge aantallen zeggen niet zoveel. Wat betekent het nou als je zoveel hebt opgezogen, is dat veel of weinig? Hoeveel zuig je met een andere stofzuiger op? Maar na een paar dagen zuigen blijf je toch op de aantallen letten.

Een klein stukje bank schoonzuigen zorgt bij een eerste ronde voor een snel oplopende teller van miljoenen deeltjes. Bij een tweede ronde over hetzelfde stukje bank zie je de aantal veel minder snel oplopen. Wat de cijfers precies zeggen, is niet zo duidelijk. Maar het effect is wel dat je meer inzicht hebt in hoeveel vuil je van een bepaald oppervlak zuigt.

Dat helpt om alles beter schoon te krijgen. De tellers lopen overigens niet oneindig door, na het opladen van de V15 staan de tellers weer op 0.

Geen haren meer in de vloerzuigmond

De vloerzuigmond

voor tapijt (High torque) van de V15 en een kleiner kegelvormig opzetstuk (zie foto) zijn uitgerust met een speciale klitvrije borstel. Daar kunnen de haren niet in verward raken.

Deze borstel werkt goed. Alle haren belanden in het stofreservoir in plaats van te blijven hangen in de borstel. Maar het is wel lastig om ze uit het stofreservoir te krijgen. De haren blijven hangen achter de rubberen richel in het bakje, waardoor je met je vingers de laatste haren eruit moet peuteren.

Handig in gebruik, maar wel zwaar

De V15 is zonder veel instructies makkelijk te gebruiken. Je klikt de opzetstukken zo in elkaar. Om te zuigen moet je bij de V15 (net als bij andere Dyson stofzuigers) de knop ingedrukt houden. Daarbij is het handvat met de motor en het reservoir behoorlijk zwaar.

Zeker als je de V15 als een kruimeldief gebruikt, duurt het niet lang voor je pijn in je hand en pols krijgt. Een ander nadeel is dat de V15 flink wat herrie maakt. Zeker in de boost stand. Daarbij blaast hij de opgezogen lucht die hij kwijt moet flink hard uit aan de zijkant. De lucht komt er met zoveel kracht uit dat losliggende papieren zo op de grond waaien.

Zuigprestaties testen we in het lab

De V15 Detect Absolute testen we op dit moment uitgebreid in ons lab. We beoordelen daar hoe goed hij zuigt, hoeveel stof hij uitstoot en hoe lang de accu meegaat. Dyson claimt dat de V15 het met een volle accu maar liefst 60 minuten achter elkaar volhoudt.

Maar uit onze test blijkt dat geen enkele steelstofzuiger langer dan een half uur op de hoogste stand kan zuigen. Sommige houden het zelfs niet eens 10 minuten vol. Dat geldt ook voor de voorgangers van de V15.

Dus dat de V15 die 60 minuten gaat halen, durven we wel uit te sluiten. Zeker met het gebruik van de laser, het scherm en de automatische zuigkrachtregeling. Deze functies zijn overigens wel (deels) uit te schakelen.

Veel accessoires

De V15 wordt geleverd met:

Vloerzuigmond voor tapijt.

Vloerzuigmond (met de laser) voor harde vloeren.

Kleine schroefvormige klitvrije borstel.

Combinatie-accessoire voor zowel harde vloeren als tapijt.

Kierenzuiger.

Zachte afstofborstel,

Borstel voor hardnekkig vuil,

Accessoire voor moeilijke bereikbare plekken.

Ook krijg je een oplaadstation. Hiermee kun je de Dyson aan de muur kunt hangen om op te bergen en tegelijkertijd kunt opladen. Dit is handig. Zeker omdat het volledig opladen van de accu volgens Dyson 4,5 uur duurt.