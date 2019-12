Geteste, labelloze stofzuigers in de uitverkoop

Nieuws|Stofzuigers zónder energielabel worden snel uitverkocht, blijkt uit onze laatste prijsupdate. De stofzuigers die wij de afgelopen jaren getest hebben, zijn op dit moment geen goede afspiegeling meer van de huidige markt. Daarom is er tijdelijk geen 'Beste uit de test' of 'Beste koop'.

Uit de recente prijsupdate is duidelijk te zien dat de verkrijgbaarheid van de geteste, labelloze stofzuigers in een rap tempo afneemt. Blijkbaar willen winkeliers snel van hun voorraden labelloze stofzuigers af. De geteste stofzuigers zullen daarom steeds minder goed te vinden zijn in de schappen.

De nieuwe stofzuigers met label kunnen pas vanaf september getest worden en de resultaten zullen nog komen. Eerder dit jaar meldden we al dat er weinig nieuwe stofzuigers geïntroduceerd werden in de eerste helft van 2014. De fabrikanten hebben tot het laatste moment gewacht om de nieuwe stofzuigers met energielabel in de winkels te brengen. En ook wij kopen de stofzuigers voor de test gewoon in de winkel.

De huidige geteste stofzuigers in onze stofzuigervergelijker zijn op dit moment geen juiste afspiegeling meer van de huidige stofzuigermarkt. In de winkels zijn inmiddels voornamelijk de nieuwste stofzuigers met energielabel te vinden. Op het moment dat de geteste stofzuigers de markt weer goed afspiegelen, geven we de beste stofzuiger weer het predicaat 'Beste uit de test' en de stofzuiger met de beste prijs-kwaliteit verhouding het predicaat 'Beste koop'.