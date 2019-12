Max-Filter stofzuigerzakvervanger

Max-Filter: review

De Max-Filter is een kunststof stofreservoir. De inhoud is ongeveer een driekwart liter. Je bevestigt hem bovenaan of onderaan de zuigbuis van je stofzuiger. Daar vangt hij alles op wat je opzuigt. De stofzuigerzak loopt dus niet meer vol en hoeft niet meer vervangen te worden. Dat kan aardig wat schelen in de kosten. De prijs van stofzuigerzakken loopt namelijk uiteen van €1,25 tot wel €3,50 per zak, zo bleek uit een prijspeiling van stofzuigerzakken in 2012. De Max-Filter moet na ongeveer 80 m2 aan tapijt zuigen worden leeggemaakt. In de praktijk zal het erop neerkomen dat je na elke grotere zuigbeurt de Max-Filter moet legen.

Eerste gebruik van de Max-Filter

Voor het eerste gebruik moet je een aantal onderdelen aan elkaar bevestigen. Dat gaat vrij eenvoudig, mits je de gebruiksaanwijzing erbij houdt. De Max-Filter bevestigen aan de zuigbuis ziet er op papier ingewikkelder uit dan het in werkelijkheid is. We hebben de Max-Filter uitgeprobeerd op de Siemens VS06G24XL9 en er ongeveer 30 m2 tapijt mee gestofzuigd.

Tijdens het stofzuigen

Volgens de gebruiksaanwijzing kun je de Max-Filter op 2 plaatsen bevestigen. In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat je hem bevestigt tussen de stofzuigerslang en de zuigbuis, net onder het gedeelte waar je de stofzuiger vasthoudt bij het stofzuigen. Maar bij veel typen stofzuigers kun je hem ook tussen te zuigbuis en de zuigmond bevestigen.



Dat laatste leverde bij ons een aanzienlijk stabielere constructie op dan wanneer de Max-Filter bovenaan de buis zit. Met de Max-Filter bovenaan viel de constructie meerdere keren op verschillende plekken uit elkaar. Eén keer zelfs zodanig dat al het opgevangen vuil eruit viel! Met de Max-Filter onderaan de zuigbus bleef de constructie veel beter in elkaar zitten en voelde het stofzuigen aanzienlijk minder wiebelig.

Na het stofzuigen

Het losmaken van de Max-Filter gaat nog best lastig. Na 30m2 gestofzuigd te hebben, zit de Max-Filter behoorlijk vol met stof, haren en kruimels. Veel daarvan blijft hangen aan het filter en moet je met de hand en het kwastje lospeuteren. Dit is echt een ontzettend vies klusje en bovendien ondoenlijk voor mensen met een stofallergie.

Conclusie

De Max-Filter vangt inderdaad (veel) stof en vuil op, dat niet in de stofzak terechtkomt. In die zin kun je met de Max-Filter waarschijnlijk veel en veel langer met je stofzakken doen en daarop flink besparen. Maar je moet er dan geen bezwaar tegen hebben om na elke keer stofzuigen het reservoir te legen. Wij vonden het zo'n vervelend klusje dat wij de Max-Filter zelf niet zouden willen hebben. Bovendien stofzuigt het niet heel prettig met de Max-Filter, vooral niet als hij bovenaan de zuigbuis zit.

Wie geen extra kosten wil voor stofzuigerzakken en geen bezwaren heeft tegen het legen van een stofreservoir, kan beter kiezen voor een zakloze stofzuiger. In de stofzuigervergelijker kun je zien welke zakloze stofzuigers de hoogste testoordelen krijgen.



Update 2 augustus 2013:

Max-Filter is verbeterd

Inmiddels is de Max-Filter aangepast. De variant die we in februari 2013 bekeken en hierboven beschreven hebben, is deze zomer uit de schappen gehaald. We bestelden via de Inno webshop opnieuw de Max-Filter en ontvingen een compleet andere. We keken of de aanpassing daadwerkelijk een verbetering is:

Het filter van het vernieuwde type voelt een stuk degelijker aan. De uiteinden zitten nu met een schroefdraad op de koker vast. Dit is een flinke verbetering, want hierdoor schiet de koker niet meer open tijdens het stofzuigen.

De vernieuwde Max-Filter wordt op dezelfde manier tussen de stofzuigerslang en zuigbuis bevestigd. Maar de verbinding tussen de stofzuiger en filter is wel steviger. Het geheel is stabieler tijdens het stofzuigen. Alleen als je flink je best doet, kan het uiteinde nog los schieten. Als het filter nog strakker vast zou zitten, zou het loshalen moeilijk worden. Doordat er wat speling blijft zitten aan de uiteinden, blijft het wel een zwakke plek in de constructie.

De verpakking en gebruiksaanwijzing die wij nu ontvingen waren in het Turks en zonder afbeeldingen. Ons is verteld dat dit een foutje is en er instructies met meerdere talen verkrijgbaar zijn. Gelukkig werkt het principe simpel en lukt het ook zonder uitleg.

Het filter legen gaat uiteraard nog op dezelfde manier. Dat blijft een vies klusje.

Omruilen

Heb je de oude Max-Filter (zoals op de foto) in je bezit en wil je deze omruilen voor de verbeterde variant? Laat je bericht en gegevens achter via het contactformulier op www.max-inno.com.

Wat is de Max-Filter

De Max-Filter is een product waarmee je volgens de makers geen nieuwe stofzuigerzakken meer nodig hebt. Het stof wordt bij het zuigen opgevangen in de Max-Filter in plaats van in de stofzak in de stofzuiger.

De Max-Filter is een kunststof stofreservoir van ongeveer 0,75 liter inhoud met daarin een HEPA-filter. De gebruiksaanwijzing gaat er in eerste instantie vanuit dat je de Max-Filter monteert aan de bovenkant van de zuigbuis, direct onder het handvat tussen de slang en de buis van de stofzuiger. Bij de meeste stofzuigers is het ook mogelijk om hem te bevestigen aan de onderkant van de zuigbuis, tussen de buis en de de zuigmond.

Voordat je de Max-Filter voor het eerst gaat gebruiken, moet je een nieuwe stofzak in de stofzuiger doen. Volgens de gebruiksaanwijzing is dat nodig voor een maximale zuigkracht. Na ongeveer 80m2 tapijt zuigen moet je de Max-Filter leegmaken. In praktijk betekent dat: na elke grotere stofzuigbeurt.