Alleen nog zuinige stofzuigers in de schappen

Energieslurpers uitverkocht

Vanaf september 2014 is het verplicht om nieuw geïntroduceerde stofzuigers met energielabel te verkopen. Vanaf dat moment mogen er geen stofzuigers boven de 1600 watt meer van de band rollen. De voorraden van winkeliers mochten echter nog wel verkocht. Onze laatste prijspeiling laat zien dat nu al onze eerder geteste stofzuigers zonder energielabel zijn uitverkocht.

Rappe daling verkoopcijfers

Per maand worden in Nederland tussen de 45.000 en 60.000 stofzuigers verkocht. Van de 51.000 stofzuigers die in december over de toonbank gingen had slechts 11% een wattage boven de 1600 (bron: GfK). Deze rappe daling heeft zich meteen vanaf september ingezet. Wil je nu nog een stofzuiger met een flink vermogen, dan zal je met een vergrootglas moeten speuren. We publiceerden in oktober al over de oude stofzuigers die in de uitverkoop gingen.

Veel zuinige stofzuigers verkocht

In december had de helft van de verkochte stofzuigers een vermogen beneden de 1000 watt. Consumenten hebben dus een flinke ommezwaai gemaakt van stofzuigers van gemiddeld zo'n 2200 watt naar minder dan 1000 watt, al dan niet geïnitieerd door het stofzuigeraanbod.

Klaar voor de volgende stap

Dit laat ook zien dat de markt zich al aan het voorbereiden is op de volgende stap van het energielabel in 2017, wanneer stofzuigers niet meer dan 900 watt vermogen mogen hebben.

Zuinige zuigen goed

Uit onze testresultaten blijkt dat stofzuigers onder de 900 watt prima kunnen presteren. De hoogstscorende stofzuigers hebben allemaal zo'n laag vermogen. Bekijk alle testresultaten in de stofzuigervergelijker en lees welke stofzuigers het beste zijn.