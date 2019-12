Toeslagontvangers moeten vaak geld terugbetalen

Nieuws|Ontvang je een toeslag, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan is de kans groot dat je die deels moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Onderzoek

Wij hielden een online peiling onder ruim 600 panelleden van het Consumentenbondpanel die toeslagen ontvingen van de Belastingdienst. Ruim de helft werd blij gemaakt met een dode mus. Deze groep (55%) moest weleens deels een of meerdere toeslagen terugbetalen, 45% hoefde dit niet. Vooral zorgtoeslag werd teruggevraagd, maar ook huurtoeslag moest vaak terugbetaald worden. Het ging het minst vaak mis met de uitgekeerde bedragen bij het kindgebonden budget.

Veel mis met toeslagen

Veel Nederlanders hebben recht op een of meerdere toeslagen, als tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering, huur of een kind. De kans dat je achteraf geld terug moet betalen is groot. Toeslagen zijn namelijk een voorschot, de definitief berekening volgt pas het jaar erop.

