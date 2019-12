Onveilige traphekjes: 8 afraders

Na onze test in 2018 hadden we voorzichtige hoop. Waar in de jaren ervoor diverse traphekjes niet door onze veiligheidstests kwamen, was er in 2018 niet 1 onveilig exemplaar bij. Helaas was die hoop onterecht. Uit onze meest recente test blijkt dat maar liefst 8 van de 15 geteste traphekjes onveilig zijn.

Veilige hekjes

Slechts 7 van de 15 hekjes uit onze recentste test scoren een voldoende:

Onveilige hekjes

Veel hekjes zijn onvoldoende stevig te bevestigen aan de trap-/deurpost of muur. Sommige ervan kunnen volgens de fabrikant met plakstrips of met schroeven worden bevestigd, maar bevestiging met (alleen) plakstrips blijkt onvoldoende stevig.

Bij onze duurtest vielen de hekjes uit de opening of verschoven ze. En daarmee zijn ze uiteraard niet meer veilig. Verder brak een hekje toen we er met een gewicht van 10 kilo tegenaan botsten. Omdat deze hekjes onveilig zijn, raden we het gebruik ervan ten zeerste af. Ze krijgen het rapportcijfer 1 en het 'predicaat' Afrader.

De volgende hekjes begaven het bij de duurtest.

BabyDan Premier klemhekje. Dit hekje wordt in de deur-/trapopening geklemd. De rubberen uiteinden van de schroeven zouden het hekje op zijn plaats moeten houden, maar tijdens onze duurtest schoven de uiteinden uit de opening waardoor het hekje van boven los kwam te zitten. Een kind kan er dan doorheen vallen. Het oude model van de Premier (dat nog steeds te koop is) doorstond deze test wél.



BabyDan Perfect Close. De bevestingen aan de muur of trap-/deurpost kunnen met plakstrips en met schroeven worden vastgemaakt. Als hij alleen met plakstrips wordt bevestigd, is hij onvoldoende veilig. De plakstrips lieten in onze test los, waardoor het hekje aan de bovenkant los kwam te zitten. Met schroeven is wel stevig genoeg, maar de fabrikant geeft in de handleiding niet aan dat het noodzakelijk is ook de schroeven te gebruiken.



Lindam Sure Shut Orto. De bevestingen aan de muur of trap-/deurpost kunnen met plakstrips worden vastgemaakt. Maar dat blijkt niet stevig genoeg: het hekje schoot aan de bovenkant helemaal los. Verder heeft een hekje een 'autoclose'-systeem, maar als het hekje op een kier openstaat sluit het niet vanzelf.



Verder heeft een hekje een 'autoclose'-systeem, maar als het hekje op een kier openstaat sluit het niet vanzelf. Dreambaby Chelsea Autoclose. De bevestingen aan de muur of trap-/deurpost kunnen met plakstrips of met schroeven worden vastgemaakt. De plakstrips bleken niet stevig genoeg: de bevestiging verschoof en het hekje kwam bovenaan los te zitten. Met schroeven is de bevestiging wel stevig genoeg. Verder heeft een hekje een 'autoclose'-systeem, maar als het hekje op een kier openstaat sluit het niet vanzelf.



Safety 1st Easy Close Metal Extra Tall. De bevestingen aan de muur of trap-/deurpost kunnen met plakstrips en met schroeven worden bevestigd. Ook hier bleek bevestiging met alleen plakstrips niet stevig genoeg: het hekje schoot uit de bevestigingscups. Met schroeven is de bevestiging wel stevig genoeg, maar de fabrikant geeft in de handleiding niet aan dat dit nodig is.



Safety 1st Auto Close metaal wit. De bevestingen aan de muur of trap-/deurpost kunnen met plakstrips en met schroeven worden bevestigd. Alleen met plakstrips is ook voor dit hekje niet stevig genoeg. Met schroeven is de bevestiging wel stevig genoeg, maar de fabrikant geeft in de handleiding niet aan dat dit nodig is. Daarnaast kan een kind achter het scharnierpunt blijven haken met zijn kleding.

Ook de hekjes Childhome Maestro deur/traphek wit en Childhome Maestro deur/traphek hout zijn onveilig. Deze braken bij onze botstest met 10 kg.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke traphekjes goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste traphekjes

Oudere traphekjes

Ook in het verleden stuitten we op onveilige traphekjes. Deze zijn niet meer nieuw in de winkel te koop. Overweeg je een tweedehands hekje of gebruik je een traphekje dat je kocht vóór 2018, bekijk dan ons overzicht van oudere onveilige traphekjes.

Hoe wij testen

Wij testen traphekjes volgens de Europese veiligheidsnorm 1930:2011, aangevuld met een extra strenge test. Lees hoe wij onze tests uitvoeren.

