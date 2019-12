De onderhandelingen tussen Canada en de EU zijn in augustus 2014 afgerond en het verdrag moet nu worden goedgekeurd door de Europese Unie, het Europees Parlement en alle Europese lidstaten, waaronder Nederland. De Consumentenbond heeft Minister Ploumen opgeroepen om het CETA verdrag niet te ondertekenen, omdat CETA de consumententoets niet kan doorstaan.

Consumentenbond standpunt over CETA

Als consumentenvertegenwoordigers geloven wij dat handel in het algemeen en een goed ontworpen handelsverdrag bevorderlijk zijn voor consumenten als het een duurzame economie promoot en tegelijkertijd bestaande consumentenbescherming respecteert. Wij waren dan ook in de verwachting de finale tekst van CETA te zullen steunen. Helaas is het bij de onderhandelingen en de juridische revisie niet gelukt om tastbare voordelen voor consumenten te realiseren en kan het voor hen zelfs nadelig zijn voor wat betreft hun huidige en toekomstige bescherming.

Op 13 september 2016 heeft de Consumentenbond de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking opgeroepen om CETA niet te ondertekenen.

Lees de brief van de Consumentenbond aan Minister Ploumen.