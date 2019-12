Uitvaartverzekering stopzetten

Een uitvaartverzekering is geen verplichte verzekering. Heb je een reden om je uitvaartpolis stop te zetten, dan kun je in principe kiezen tussen afkopen en premievrij maken. Bij sommige verzekeraars kun je niet afkopen. Wil je de verzekering stopzetten? Stuur dan een ondertekende brief met een kopie van je polis naar je verzekeraar.