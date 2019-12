Wat is een uitvaartverzekering?

Waarom een uitvaartverzekering?

Met een uitvaartverzekering (of begrafenisverzekering) voorkom je dat je nabestaanden moeten opdraaien voor de kosten, als er onvoldoende spaargeld is. Ook als er wel voldoende spaargeld is, kun je voor een uitvaartverzekering kiezen. Dan hoeven je nabestaanden de uitvaart niet voor te schieten bijvoorbeeld. Zij kunnen namelijk niet bij je spaargeld, omdat bank- en spaarrekeningen van de overledene geblokkeerd worden.

Verschil uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering

Een uitvaartvaartpolis wordt nogal eens verward met een overlijdensrisicoverzekering.

Uitvaartverzekering Overlijdensrisicoverzekering keert altijd uit keert alleen uit als de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering overlijdt het geld moet meestal gebruikt worden voor de uitvaart degene die de uitkering ontvangt (begunstige) kan het geld vrij besteden

Soorten uitvaartverzekeringen

Er zijn 4 soorten uitvaartverzekeringen:

De kapitaalverzekering

Nabestaanden kunnen het uitgekeerde bedrag alleen besteden aan de uitvaart. Je kunt zelf een uitvaartverzorger kiezen, maar je kunt er ook een kiezen via de verzekeraar. Heb je bij Yarden een kapitaalverzekering en laat je de uitvaart ook door Yarden verzorgen? Dan krijg je 10% hogere uitkering.

De naturaverzekering

Je krijgt geen geld, maar een pakket aan diensten dat vaak bestaat uit basisonderdelen van een uitvaart. Wil je iets extra’s, dan zijn deze kosten meestal niet gedekt.

Heb je een naturaverzekering bij Dela, Monuta of PC Hooft? Je krijgt dan geen zak met geld, maar de verzekeraar verzorgt de uitvaart conform het pakket dat is afgesloten. Wil je een luxere uitvaart dan betaal je hiervoor extra. Je mag de uitvaart ook door een andere uitvaartondernemer laten verzorgen, maar dit is erg onaantrekkelijk. Het bedrag dat verzekeraars uitkeren is veel lager dan de waarde van het pakket diensten. Kies je voor een naturaverzekering dat zit je eigenlijk ook vast aan de uitvaartonderneming van de verzekeraar.

De sommenpolis

Nabestaanden krijgen een vast bedrag uitgekeerd dat ze vrij kunnen besteden. Ze kunnen dus ook van het geld op vakantie gaan.

Combinatie-uitvaartpolis

Het bedrag dat je via je uitvaartverzekering uitgekeerd krijgt is vaak niet voldoende om de uitvaart te betalen. Nabestaanden moeten vaak nog bij betalen. Veel verzekeraars raden daarom een combinatie aan: een naturaverzekering plus een kapitaalverzekering die een bedrag uitkeert om extra kosten of bijzondere wensen te betalen.

Premie

Bij een naturaverzekering bepaalt de inhoud van het pakket de hoogte van de premie.

Grote verzekeraars zoals Dela, PC Hooft en Monuta bieden soms een flink voordeel. Ze kunnen veel goedkoper een uitvaart aanbieden dan een kleine, plaatselijke ondernemer

Je leeftijd en het aantal jaren dat je premie betaalt bepalen ook de hoogte van de premie. Ben je al wat ouder dan zijn de keuzemogelijkheden kleiner. Bij hogere leeftijden, bijvoorbeeld ouder dan 75 jaar kun je meestal alleen nog kiezen voor een verzekering tegen koopsom.

Let goed op of de premie de hele looptijd hetzelfde blijft of dat deze jaarlijks omhoog gaat om de duurder wordende uitvaart te kunnen betalen. Een lage aanvangspremie is uiteindelijk geen garantie voor een goedkope verzekering.

Indexeren van de polis

De kosten voor een uitvaart stijgen jaarlijks. Het is daarom belangrijk dat je uitvaartverzekering waardevast is, dus zijn waarde behoudt. Dit betekent dat het verzekerde bedrag elk jaar verhoogd wordt op basis van de stijging van de uitvaartkosten (indexeren). Zo voorkom je dat het bedrag dat je uitgekeerd krijgt veel te laag is om een uitvaart van te betalen.

Voorbeeld

Een gemiddelde uitvaart kost nu €7500. Stel dat de kosten jaarlijks met 3% per jaar stijgen, dat kost een uitvaart over 40 jaar zo'n €24.500. Als het verzekerd bedrag in de tussentijd niet is aangepast, krijg je dus veel te weinig uitgekeerd.

De meeste natura-uitvaartverzekeraars passen de polis automatisch aan tijdens de looptijd van de verzekering. Meestal wordt dan gelijktijdig de premie verhoogd. Ook kapitaalverzekeringen zijn meestal geïndexeerd, zodat het verzekerde bedrag in de loop der jaren wordt aangepast. Je kunt ook zelf vragen het verzekerde bedrag aan te passen. In beide gevallen moet je rekening houden met een stijging van de premie.

Oude polissen zijn doorgaans niet geïndexeerd. Daardoor is het mogelijk dat bij overlijden slechts een bedrag van een paar honderd euro wordt uitgekeerd.

