Wat zit er in babydoekjes?

Babydoekjes: onmisbaar als je een kleintje hebt. Maar wat zit er eigenlijk allemaal in die doekjes? En is dat wel gezond? We bekeken de ingrediënten van 61 babydoekjes.

Welk babydoekje moet je kopen?

We kochten 61 verschillende babydoekjes en bekeken de ingrediënten. We delen ze op in 3 categorieën: groen, oranje en rood en geven ze 3 scores: 0, 1 of 2. Er zijn 18 babydoekjes waar we niets op aan te merken hebben. Die krijgen in onze tabel de score 0 en zijn groen. Sommige doekjes zijn van ‘duurzame’ of ‘verantwoorde’ merken als Jackson Reese of Eco by Naty. Ze zijn vaak duur en niet altijd goed verkrijgbaar.

Grote merken als Zwitsal en Pampers hebben veel verschillende doekjes, waaronder ook babydoekjes zonder parfum en met weinig ingrediënten, maar deze zijn wel allemaal aan de prijs.

Goedkopere opties zijn babydoekjes van Kruidvat, Albert Heijn, Jumbo, Etos, Huggies en Bumblies.

Welk babydoekje koop je liever niet?

Bij vrijwel alle doekjes die we afraden komt dat door de aanwezigheid van parfum en allergenen. Dat kunnen ook doekjes zijn met 'mild' of 'sensitive' in de naam. Laat babydoekjes met parfum links liggen. Misschien vind je het fijn als een babydoekje lekker ruikt, maar parfumstoffen zijn prominente allergenen. Daarom vinden wij dat parfum niets in babyproducten te zoeken heeft. Alle producten met 'parfum' als ingrediënt zijn in onze tabel dus rood.

Echt gevaarlijke of schadelijke ingrediënten, zoals hormoonverstoorders of kankerverwekkende stoffen, troffen we nauwelijks aan in de babydoekjes. Het opvallendst is dat Zwitsal Gevoelig Huidje zowel ethylparabeen als methylparabeen bevat. Dit zijn de onschuldigste van de parabenen, maar we zien ze toch liever niet in babydoekjes.

Is je kind gevoelig voor allergenen? Kies dan voor babydoekjes met zo min mogelijk ingrediënten, in ieder geval zonder parfum en natuurlijke extracten.

De uitslag: ingrediënten babydoekjes

Merk & Type Score Aantal ingrediënten Prijs Aantal in verpakking WaterWipes Babydoekjes 0 2 € 3,99 60 Kruidvat Waterdoekjes baby pure 0 5 € 1,99 62 Neutral Baby Wipes 0 6 € 2,99 63 Zwitsal Gevoelig Huidje Billendoekjes 0 6 € 3,19 63 Huggies Pure 0 7 € 0,95 56 Kruidvat Lotiondoekjes Sensitive 0 8 € 1,89 72 Jumbo Vochtige lotion doekjes gevoelige huid 0 9 € 1,25 80 Bambo Nature Wet Wipes 0 9 € 2,25 80 Albert Heijn Speciaal voor de gevoelige huid 0 9 € 1,99 63 Derma Baby Wet Wipes 0 9 € 2,99 64 Attitude Wipes 0 9 € 4,95 72 Jackson Reece Kinder by Nature Unscented 0 9 € 3,95 56 Pampers New baby Sensitive Baby Wipes 0 10 € 2,79 50 ECO by Naty Sensitive wipes - Unscented 0 11 € 2,99 56 Pampers Sensitive Baby Wipes 0 12 € 2,79 56 Albert Hein Beregoed lotiondoekjes sensitive 0 13 € 1,35 80 Etos Sensitive lotion billendoekjes 0 13 € 1,89 80 Bumblies Sensitive Billendoekjes 0 20 € 1,06 63 Zwitsal Extra gevoelig huidje 1 8 € 3,29 50 Lupilu Baby wipes new born 1 10 € 1,19 56 Sweet care Baby Wipes Sensitive 1 10 € 2,25 72 DA Babydoekjes sensitive 1 11 € 1,99 64 Lupilu Baby wipes sensitive 1 12 € 1,35 2x40 Dermo Care Billendoekjes (Nijntje) 1 12 € 1,99 72 Bebino Babydoekjes Sensitive 1 13 € 2,69 2x80 Natusan First touch extra sensitive wipes 1 14 € 3,25 56 Zwitsal Gevoelig huidje 1 19 € 3,19 52 Kruidvat Oliedoekjes 2 3 € 1,69 40 Zwitsal Lotion Billendoekjes 2 9 € 1,67 40 Europrofit Baby Lotion Wipes 2 10 € 0,75 72 Jumbo Babyboekjes 2 10 € 0,85 72 Huggies Soft Skin 2 10 € 0,95 56 Huggies Natural Care 2 10 € 1,00 56 Jackson Reece Kinder by Nature Herbal 2 10 € 3,95 64 Teddy Care Baby Wipes Regular 2 11 € 0,98 90 Trekpleister Baby lotiondoekjes 2 11 € 1,89 80 Kruidvat Lotiondoekjes 2 11 € 1,89 80 Sweet care Baby Wipes 2 11 € 1,79 72 Pampers Fresh Clean 2 11 € 2,56 64 Jumbo Vochtige lotion doekjes normale huid 2 12 € 1,25 80 Teddy Care Baby wipe sensitive 2 12 € 0,99 90 Albert Heijn Beregoede lotiondoekjes original 2 12 € 1,35 80 Etos Milde lotion billendoekjes 2 12 € 1,89 80 Albert Heijn Premium babydoekjes mild & zacht 2 12 € 1,49 63 ECO by Naty Sensitive wipes - Lightly scented 2 12 € 2,99 56 Douce Nature Biologische katoenen babydoekjes 2 12 € 5,70 40 Lulipu Baby wipes comfort 2 13 € 1,19 90 DA Babydoekjes lotion 2 13 € 1,89 72 Bumblies Lotion billendoekjes 2 14 € 1,02 72 Hema Baby lotion wipes mild 2 14 € 3,50 3x72 Bebino Baby lotiondoekjes 2 14 € 2,69 2x80 Zwitsal Sensitive billendoekjes 2 14 € 2,20 63 Hema Baby lotion wipes sensitive 2 15 € 3,50 3x63 Baby Needs Baby wipes 2 16 € 1,99 2x100 Baby Needs Baby wipes 2 17 € 0,79 64 Idyl Babydoekjes met lotion 2 17 € 1,89 72 Pudgies Baby wipes 2 18 € 0,84 72 Ok€ Lotion billendoekjes 2 18 € 0,85 72 Kruidvat Lotiondoekjes 2 19 € 1,89 80 Zwitsal Maxi Billendoekjes 2 22 € 2,99 52 Natracare Baby Wipes 2 28 € 4,89 50

We geven de babydoekjes een score op basis van hun samenstelling:

0: Niets op aan te merken (groen)

1: Bevat ingrediënten die we liever niet zien (oranje)

2: Bevat ingrediënten die we afraden (rood)

Let op! De prijzen in de tabel zijn geen richtprijzen, maar de prijzen die wij er bij aankoop voor betaalden. Dit onderzoek werd in april 2019 voor het laatst geüpdatet.

De test: wat en hoe

We hebben geen onderscheid gemaakt tussen babydoekjes, billendoekjes en snoetenpoetsers.

We hebben alleen de ingrediënten die op de verpakking vermeld staan meegenomen in de test. Het gaat dus niet over de kwaliteit, het gebruiksgemak of hoeveel er van een ingrediënt in zit.

Een doekje krijgt de hoogste score van de individuele ingrediënten. Bevat een babydoekje bijvoorbeeld een allergeen met score 2, dan krijgt het doekje meteen de score 2. Hij is dan een afrader en rood in de tabel.

Duurzame keuze: wasbare babydoekjes

Veel babydoekjes hebben een FSC- of PEFC-keurmerk. Dat zegt iets over de (verantwoorde) herkomst van het papier waar het doekjes van is gemaakt. Maar het zegt niets over de andere ingrediënten, die óók een nadelige impact op het milieu kunnen hebben.

De écht duurzame keuze zijn wasbare babydoekjes van merken als Cheecky Wipes, BilliesBox en Petit Lulu. Hoe werkt dat? Je koopt een heel pakket van meerdere doekjes, bewaarcontainer(s) en/of bewaarzakjes voor onderweg. Je gebruikt de doekjes in een systeem met een bak voor schone en vuile doekjes. De vuile doekjes gaan in een zak die je in de wasmachine gooit en op 60°C wast. De systemen worden vaak verkocht met flesjes olie erbij voor de geur, maar daar zitten vrijwel altijd allergenen in. Laat die dus maar links liggen.

Meer weten en verder praten

Heb je vragen, mis je een merk of weet je dat de samenstelling inmiddels gewijzigd is? Dan horen we dat graag. Laat het ons weten in ons communitytopic over babydoekjes. Wil je meer weten over schadelijke stoffen in cosmetica, lees dan onze pagina over Ingrediënten in cosmetische producten.

