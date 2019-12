Wasdrogers: goede merken

Miele is de duidelijke winnaar van ons onderzoek naar tevredenheid over wasdrogers. Bezitters van een Miele wasdroger geven deze gemiddeld een 9. Meer dan de helft is zeer tevreden en zou de volgende keer zeker weer een Miele wasdroger kopen. Geen ander merk komt in de buurt van deze scores. Siemens , Bosch en AEG volgen op enige afstand. Beko scoort het best op prijs-kwaliteitverhouding en het minst tevreden zijn bezitters van Whirlpool en Indesit wasdrogers.

Miele hoogste waardering

Bezitters van een Miele wasdroger zijn het meest tevreden over hun wasdroger:

55% van de bezitters van een Miele wasdroger is zeer tevreden over de prestaties

59% is zeer tevreden over het gebruiksgemak.

Die scores zijn een stuk hoger dan bij andere merken. Siemens komt op de tweede plek en bij dat merk geeft maar 41% van de bezitters aan dat ze zeer tevreden zijn over de prestaties.

Merkentrouw

Kiezen consumenten bij een volgende wasdroger weer voor hetzelfde merk?

Miele kopers zijn het meest merktrouw: iets meer dan 50% van de bezitters van een Miele wasdroger geeft aan dat de volgende wasdroger zeker weer van Miele zal zijn.

De tweede plaats is voor Samsung. 35% van de bezitters zegt dat ook hun volgende droger weer van Samsung zal zijn.

Gemiddeld over alle merken geeft 31% van de bezitters van een wasdroger aan dat ze de volgende keer weer hetzelfde merk zullen kiezen.

Minder goede score prijs-kwaliteitverhouding

Het mag duidelijk zijn: Miele gebruikers zijn tevreden. Maar het grote nadeel van Miele-witgoed is natuurlijk de hoge prijs. Het minst goed scoort Miele dan ook op de beleving van de prijs-kwaliteitverhouding. Slechts 21,5% van de bezitters van een Miele wasdroger is hier zeer tevreden over. Maar er zijn merken waarbij deze score nog lager is. Verderop meer over prijs-kwaliteitverhouding.

Merktevredenheidsscore wasdrogers

We ondervroegen meer dan 5000 consumenten over hun ervaringen met witgoed. Meer dan 1000 respondenten hadden een Bosch droger. Dit merk is daarmee het populairst. Miele, AEG en Siemens volgen. Deze 4 merken zijn samen goed voor bijna 65% van de drogers uit het onderzoek. Opvallend was dat nog maar 20% van de respondenten een warmtepompdroger in zijn of haar bezit had. Bij wasdrogers die nieuw verkocht worden is dat inmiddels de populairste soort.

Bekijk het gemiddelde cijfer, de merktevredenheidsscore, dat consumenten aan hun wasdroger gaven.

Merk Rapportcijfer Miele 9,0 Siemens 8,4 Bosch 8,3 AEG 8,1 Samsung 8,0 Beko 7,8 Zanussi 7,8 Bauknecht 7,7 Whirlpool 7,4 Indesit 7,2

Prijs-kwaliteitverhouding

Miele

Miele gooit hoge ogen als het gaat om merktevredenheid, maar gebruikers zijn minder te spreken over de prijs-kwaliteitverhouding. Slechts 21,5% van de bezitters van een Miele wasdroger is hier zeer tevreden over. Dat is ook niet zo raar, want de aanschafprijs van een Miele (warmtepomp)droger begint bij ongeveer €800 en de meeste drogers kosten rond de €1000.

Siemens, Bosch, AEG

Overigens zijn bezitters van de (iets) goedkopere merken Siemens, Bosch en AEG nog minder te spreken over de prijs-kwaliteitverhouding van hun wasdroger. Bij Siemens en AEG vindt ongeveer 20% van de bezitters dat hun wasdroger een zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding heeft, bij Bosch is dat maar nipt 18%.

Indesit, Zanussi en Whirlpool

Indesit en Zanussi halen goede scores op het onderdeel prijs-kwaliteitsverhouding, maar de kopers van Indesit drogers zijn wel het minst te spreken over de kwaliteit van hun droger. Indesit drogers krijgen gemiddeld een 7,2 en dat is de laagste score in ons onderzoek. Zanussi scoort een 7,8. Bij het merk Whirlpool zijn gebruikers niet positief over zowel de kwaliteit als de prijs-kwaliteitverhouding.

Beste prijs-kwaliteitverhouding Beko

Welke wasdrogers zijn volgens hun bezitters wel hun geld waard? Die van Beko. Wasdrogers van Beko scoren een 7,8. Maar liefst 33% van van de kopers van een Beko wasdroger is zeer tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding. Ook in de tests van de Consumentenbond springen Beko wasdrogers er vaak uit als goed én goedkoop. Bezitters onderschrijven dat dus.

Gemiddelde levensduur

Meer dan 50% van de respondenten had zijn of haar droger langer dan 5 jaar in bezit. We vroegen de bezitters ook hoe lang ze hun vorige wasdroger in hun bezit hadden gehad, van welk merk de vorige droger was en waarom hij was vervangen. Ook hier weer komt Miele naar voren als een topmerk: een Miele wasdroger ging gemiddeld meer dan 15 jaar mee. Bij andere merken is dat gemiddeld 11 jaar. Indesit wasdrogers gingen gemiddeld maar 8 jaar mee.

Je mag er dus wel van uit gaan dat een nieuw aangeschafte droger meer dan 10 jaar mee gaat. Zeker als je bedenkt dat maar ongeveer driekwart van de respondenten een nieuwe wasdroger kocht omdat de oude defect was. 16% kocht een nieuwe wasdroger omdat ze een energiezuiniger type wilde. In de praktijk betekent dat zeer waarschijnlijk dat ze een ouderwetse condensdroger inruilden voor een warmtepompdroger.

Over het onderzoek

Elk jaar test de Consumentenbond honderden nieuwe producten en apparaten. Wat niet kan worden getest, is hoe tevreden consumenten uiteindelijk zijn met zo’n product. Daarom vroegen we dit aan het internetpanel van de Consumentenbond. Ruim 5200 panelleden beantwoordden vragen over hun merk wasdroger. Dit onderzoek is eind 2018 uitgevoerd.

Een onderzoek zegt maar beperkt iets over producten die nu te koop zijn. Sommige van de producten waar consumenten de vragenlijst over invulden waren meer dan 25 jaar oud. Dat een fabrikant 25 jaar geleden goede producten maakte, wil niet per se zeggen dat ze dat nu ook nog doen. Bij wasdrogers speelt bovendien mee dat warmtepompdrogers steeds populairder worden. Warmtepompdrogers zijn inmiddels de meestverkochte soort drogers, maar in dit onderzoek gaf maar 20% van de respondenten aan dat ze een warmtepompdroger hadden.

Persoonlijke ervaringen van consumenten

Dit onderzoek is gebaseerd op persoonlijke ervaringen en oordelen van consumenten. De resultaten zijn veralgemeniseerd: de oordelen gaan niet over een bepaald model, maar over het merk in het algemeen. Er zitten grote verschillen tussen de wasdroger waar we uitspraken over doen. En ook de manier waarop een wasdroger wordt gebruikt speelt mee. De uitkomsten van dit onderzoek gelden dus niet zonder meer voor álle modellen van een bepaald merk en kunnen afwijken van persoonlijke ervaringen.

