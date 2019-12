Grote computer schoonmaak

Je kent het wel: een computer of laptop is heel snel als je ’m net in gebruik neemt, maar wordt in de loop van de tijd steeds trager. Dat is deels onvermijdelijk, maar er is wel degelijk snelheidswinst te behalen door regelmatig onderhoud te plegen en software en bestanden op te schonen. Daardoor gaat een computer vaak ook nog langer mee. Het boek Grote computerschoonmaak vertelt alles over het onderhoud van een Windows 10-computer.