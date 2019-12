Veilig online met je smartphone

Product details

Boek

Publicatiedatum: 2 juli 2019

Verschijningsvorm: Boek

Aantal pagina’s: 160

ISBN: 978 905951 4409

Levertijd: 4 dagen

E-book

Bestandsformaat: PDF

ISBN: 978 905951 4416

Levertijd: direct

Samenvatting

Smartphones bevatten een schat aan persoonlijke informatie. Die mag niet zomaar in verkeerde handen vallen. De telefoon kan gestolen worden en via een valse wifihotspot of nep-tikkie kunnen criminelen voor flink wat ellende zorgen.

Gelukkig zijn er eenvoudige maatregelen te nemen om je toestel en persoonlijke informatie te beschermen. Met de handige stap-voor-stapuitleg, tips en schermafbeeldingen wordt de kans op zo’n digitale inbraak een stuk kleiner.

Wat vind je in dit boek?

Informatie over de risico’s en algemene adviezen

Tips voor toegangsbeveiliging, veilige instellingen, apps en veilig onlinebankieren

Oplossingen voor het geval het toch misgaat



Voor wie is dit boek bestemd?

Voor iedereen die graag zijn smartphone en de gegevens daarop wil beschermen tegen ongenode gasten.

