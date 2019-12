Het juiste medicijn, editie 2018

Geneesmiddelen spelen een belangrijke rol in ons leven. Voor veel ziektes en kwalen is een passend medicijn beschikbaar. Maar of ze nu worden voorgeschreven door een arts of te koop zijn bij de drogist of supermarkt: het is belangrijk om te weten wat je slikt. Want lang niet ieder middel is het beste voor jouw situatie.

Deze nieuwe, geheel geactualiseerde editie van Het juiste medicijn beschrijft van bijna 3000 medicijnen wat je eraan hebt en welke bijwerkingen bekend zijn.