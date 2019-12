Niet voor elk kwaaltje is het nodig om direct bij de huisarts aan te kloppen. Soms is een medicijn zonder recept ook voldoende, of kun je door middel van e-health zelf je klachten verminderen of monitoren. Wij geven je tips en informatie over zelfzorg.

Medicijnen zonder recept

Medicijnen die je kunt kopen zonder recept worden ook wel zelfzorgmiddelen, zelfzorggeneesmiddelen of zelfzorgmedicijnen genoemd. Ze zijn te koop bij de drogist, apotheek, supermarkt of het tankstation. Grote kans dat jij ze ook in huis hebt. Denk aan paracetamol, aspirine en neussprays bij verkoudheid.

De tegenhanger van zelfzorgmiddelen zijn receptgeneesmiddelen of medicijnen op recept. Deze medicijnen krijg je voorgeschreven van een arts en kun je afhalen in de apotheek.

Hoe bewaar je (zelfzorg)medicijnen eigenlijk? En maakt het uit of je een merkmedicijn of een huismerk koopt? Lees in dit topic wat je moet weten over zelfzorgmiddelen.

Andere zelfzorgproducten

Goed voor jezelf zorgen doe je niet alleen met medicijnen. De drogisterij staat vol met medische hulpmiddelen of verzorgingsproducten die je helpen gezond(er) te worden of blijven. Denk aan pleisters, lippenbalsems en zonnebrandmiddelen.

E-health

Om je eigen gezondheid te monitoren kun je gebruikmaken van e-health: online activiteiten die erop gericht zijn je gezondheid te ondersteunen, bewaken of te verbeteren. Denk aan online zelftests, gezondheidsapps of het googlen van symptomen. E-health kan enorm handig zijn, maar let op: er zijn soms wel risico’s aan verbonden.