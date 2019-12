Naar de huisarts of naar 'Dokter Google'?

Waarom (niet) online zoeken naar medische informatie?

Begin 2017 voerde de Consumentenbond onder 5774 panelleden een onderzoek uit naar het zoeken van medische informatie op internet.

79% van de deelnemers uit onze enquête geeft aan internet te gebruiken als bron van medische informatie. De redenen hiervoor lopen uiteen:

57% van hen doet dit om te weten te komen wat zij zelf aan bepaalde klachten kunnen doen.

44% wil meer weten over bepaalde behandelingen, en 34% over het gebruik van geneesmiddelen.

30% geeft aan op internet te zoeken om ervaringen van lotgenoten te lezen.

Deelnemers die niet op internet zoeken, geven als redenen:

dat ze liever naar de huisarts gaan

de grote hoeveelheid aan medische informatie

dat het lastig is om te beoordelen of informatie betrouwbaar is

Zelf dokteren of naar de huisarts?

Van de mensen die zoeken naar medische informatie op internet, besluit ruim een kwart het probleem zelf op te lossen. Bijvoorbeeld door zelfzorgmiddelen te kopen, of door de leefstijl aan te passen. 1 op de 3 gaat op basis van de gevonden informatie naar de huisarts. Van hen licht vervolgens tweederde de huisarts ook in over de online zoektocht. Opvallend is het feit dat de huisarts hier in 80% van de gevallen een positieve reactie op geeft.

Waarschuwingen van huisartsen zijn er echter ook: ‘Kom bij echt advies liever langs’, ‘Je vindt altijd waar je naar zoekt, terwijl dat helemaal niet op jou van toepassing hoeft te zijn’ en ‘Ga niet zelf voor dokter spelen’.

Praktijkproef

Van de 4590 deelnemers die in de enquête hadden aangegeven het internet inderdaad als bron van medische informatie te gebruiken, selecteerden we 155 deelnemers voor een praktijkproef. Zij kregen ieder een afbeelding of beschrijving van een aandoening voorgeschoteld. Vervolgens vroegen we hen via Google te achterhalen om welke aandoening het ging. Dat bleek niet zo eenvoudig.

Benieuwd naar alle resultaten van deze praktijkproef? Lees dan het volledige artikel (pdf, alleen voor abonnees van de Consumentengids).

Tips bij het zoeken van medische informatie op internet

Het kan lastig zijn om in te schatten hoe betrouwbaar de gevonden informatie op internet is. Wij bieden enkele tips bij het zoeken:

Raadpleeg websites zonder reclame over geneesmiddelen en/of behandelingen.

Ga na of er een betrouwbare organisatie achter de website zit. Vaak is deze informatie te vinden achter het tabblad ‘over ons’.

Bezoek websites van patiëntenorganisaties. Zij stemmen veel informatie af met medici. Zorgkaartnederland.nl heeft een overzicht van 279 patiëntenorganisaties.

Bezoek websites van beroepsverenigingen van (tand)artsen en apothekers. Deze bieden vaak ook informatie voor patiënten.

Bekijk ook de websites van ziekenhuizen. Zij geven soms informatie over aandoeningen en behandelingen.

Voorbeelden van betrouwbare websites:

thuisarts.nl: informatie gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen

oogartsen.nl: gezamenlijke website van een aantal ziekenhuizen

mlds.nl: over buikklachten, van de Maag Lever Darm Stichting

nvdv.nl: patiëntenfolders van de wetenschappelijke vereniging van huidartsen

kanker.nl: informatie over symptomen en behandeling van kanker

allesoverhetgebit.nl: informatie van de beroepsvereniging van tandartsen

apotheek.nl: informatie van de apothekersvereniging over ziekten en medicijnen

rivm.nl: informatie over infectieziekten en bevolkingsonderzoeken

kiesbeter.nl: overheidssite met keuze-informatie en informatie over aandoeningen

Neutraal en veilig zoeken

Google toont zoekresultaten die op jou als gebruiker zijn afgestemd, bijvoorbeeld op basis van je locatie of websites die je eerder bezocht hebt. Er zijn mensen die zich zorgen maken dat gebruikers hierdoor vooral in hun eigen denkbeelden bevestigd worden; in een zogeheten ‘filter bubble’ terecht komen.

Dat lijkt mee te vallen. In de praktijk krijgen de meeste Nederlandse Google-gebruikers ongeveer dezelfde zoekresultaten. In onze proef vroegen wij deelnemers een screenshot te maken van de zoekresultaten die zij ontvingen. Wij onderzochten 46 screenshots van zoekresultaten met overeenkomende zoekopdrachten. Slechts bij 2 deelnemers weken de resultaten duidelijk af van de rest.

Zeker zijn van neutrale zoekresultaten? Zoek dan via www.startpage.com. Lees meer over Startpage in onze eerste indruk.

Startpage laat je niet alleen neutraal zoeken, het laat je ook privacyvriendelijk zoeken:

Startpage laat je googlen zonder dat Google je hoogstpersoonlijke zoekvragen kan registreren en koppelen aan je Google-profiel.

In Startpage zie je bij elk zoekresultaat de optie ‘proxy’. Hiermee bezoek je de gevonden website zonder dat de website en allerlei marketingbedrijven jouw bezoek kunnen registreren.

Lees ook: