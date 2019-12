Hoelang zijn medicijnen houdbaar?

Van sommige medicijnen neemt de werking af naarmate je ze langer bewaart of nadat ze geopend zijn. Een zalf is bijvoorbeeld minder lang te bewaren dan een tablet. Wij geven je vuistregels per soort medicijn.

In de bijsluiter van het medicijn staat hoe lang het na openen houdbaar is. Volg dit advies op. Hieronder volgt een globale richtlijn per type medicijn.

Dranken en vloeibare medicijnen

Vloeibare medicijnen zijn niet meer te gebruiken als ze vlokken geven, troebel worden of van kleur veranderen. Gebruik dranken en vloeibare medicijnen alleen zolang de kwaal of de kuur duurt. Na openen is het 6 maanden houdbaar.

Zalven

Zalf is een vette smeersel en na opening maximaal 1 jaar houdbaar. De vetten en olie in de crème kan bederven (ranzig worden).

Crèmes

Crème in een tube zijn na opening 1 jaar houdbaar. Een crème in een pot is na opening maar 3 maanden te gebruiken, omdat bij créme in een pot meer kans is op vervuiling met bacteriën en meer kans op een wisselwerking met zuurstof. Gebruik hard geworden crèmes niet meer.

Poeders, tabletten en dragees

De houdbaarheid voor poeders, tabletten en dragees (tabletten met hard laagje) is 2 jaar. De werking kan afnemen, afhankelijk van hoe je het bewaart.

Niet meer te gebruiken: afgebrokkelde of verkleurde tabletten, opengebarsten capsules of aan elkaar gekleefde capsules.

Oogdruppels

Geopende flesjes voor oogdruppels zijn 1 maand houdbaar. Vaak moeten de flesjes de koelkast in. Bekijk de bijsluiter.

Neus- en oordruppels

Flesjes voor neus- en oordruppels kun je na openen 3 tot 6 maanden gebruiken. De precieze datum staat op de verpakking.

Zetpillen

Zetpillen zijn maximaal 1 jaar houdbaar. Soms is het advies om zetpillen in de koelkast te bewaren. Check de bijsluiter.

