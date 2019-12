Dat roken ongezond is, weten we al tientallen jaren. Maar stoppen is niet zo makkelijk. Welke stopmethoden zijn het meest effectief? En hoe zit het met vergoeding vanuit de zorgverzekering?

Nationaal Preventieakkoord

De overheid is flink bezig om van niet-roken de norm te maken. Jaarlijks sterven ruim 20.000 mensen in Nederland door roken of meeroken. Vandaar dat de overheid een Nationaal Preventieakkoord heeft opgesteld om roken (en de twee andere grootste ziekteveroorzakers: overgewicht en probleemdrinken) aan te pakken.

De ambitie is om in 2040 een rookvrije generatie te hebben. Enkele maatregelen uit het akkoord zijn de accijnsverhoging van tabak in 2020 en het vrijstellen van eerstelijns stoppen-met-rokenprogramma’s voor het eigen risico van de zorgverzekering.

Effectieve stopmethoden

De maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord zullen het misschien makkelijker of aantrekkelijker maken de sigaret te laten liggen. Maar uiteindelijk ben je toch op je eigen wilskracht aangewezen als je wil stoppen met roken. Als je besloten hebt te willen stoppen kun je er natuurlijk voor kiezen om dit geheel op eigen houtje te proberen. Maar stoppen met een hulpmiddel vergroot de kans op succes.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kans op succes het grootst is met begeleiding van een coach of als de roker deelneemt aan een groepstraining. Deze begeleiding gecombineerd met een hulpmiddel, zoals nicotinevervangers (denk aan pleisters, kauwgom, tabletten) of medicijnen (bupropion, nortriptyline, varenicline), geeft de beste resultaten.

Stoppen met een e-sigaret wordt niet aanbevolen. De effectiviteit en veiligheid van de e-sigaret op lange termijn zijn niet bekend. Daarnaast kunnen e-sigaretten ook kankerverwekkende stoffen bevatten en blijft het rookgedrag hiermee in stand. Het is weliswaar minder ongezond dan ‘normaal’ roken, maar nog steeds schadelijk.

Voor stopmethoden zoals acupunctuur, hypnotherapie en lasertherapie is onvoldoende wetenschappelijk bewijs om te kunnen zeggen of ze effect hebben bij het stoppen met roken. Maar als je denkt dat het helpt, dan is het natuurlijk prima om ze als stopmethoden in te zetten.

Vergoeding stoppen met roken uit de zorgverzekering

De basisverzekering vergoedt eenmaal per jaar begeleiding bij stoppen met roken. Als de behandelaar medicijnen of nicotinevervangende middelen nodig vindt, dan krijg je die ook vergoed. Hierbij betaal je wel het eigen risico. Voor begeleiding betaal je meestal geen eigen risico als de zorgverlener afspraken heeft gemaakt met de verzekeraar.

Voor stopmethoden waarbij onvoldoende bewijs voor de werkzaamheid bestaat, zoals acupunctuur en hypnotherapie, geldt geen vergoeding uit de basisverzekering. Hiervoor kun je wel een aanvullende verzekering afsluiten.

Lees meer over vergoedingen bij stoppen met roken uit de (aanvullende) zorgverzekering.

Panelonderzoek

Eind december 2018 startten we een panelonderzoek onder rokers. 164 mensen wilden de jaarwisseling aangrijpen om te stoppen met roken. Dat stoppen lang niet zo gemakkelijk is, bleek wel toen we een half jaar later inventariseerden hoeveel mensen nog steeds geen sigaret hadden opgestoken.

Van de 105 deelnemers die we gedurende een half jaar volgden in hun poging tot blijvend stoppen, waren eind juni slechts 13 nog steeds gestopt. 23 van de 105 panelleden zijn ondanks hun goede voornemen nooit gestopt met roken en 54 zijn er al in januari weer mee begonnen.

Van de 28 mensen die eind januari nog geen sigaret hadden opgestoken, had ruim de helft last van eetbuien of meer trek in snoep. Ook de drang om te roken, prikkelbaarheid en onrust werden genoemd als verschijnselen die optraden na het doven van de laatste sigaret.

Daartegenover stonden enkele positieve lichamelijke effecten. Meest genoemd werd het beter kunnen proeven en ruiken, maar ook gaven mensen aan minder last te hebben van hoesten en slijm in de luchtwegen.

Aantal stoppers door de maanden heen:

105 mensen gaven aan op 1 januari te willen stoppen met roken

mensen gaven aan op 1 januari te willen stoppen met roken Van hen waren 28 mensen eind januari nog steeds gestopt

mensen eind januari nog steeds gestopt Daarvan waren er eind maart nog 20 volhouders

volhouders Eind juni eindigden we het onderzoek met 13 niet-rokers

Lichamelijke gezondheid na stoppen met roken

Stoppen met roken geeft vaak ontwenningsverschijnselen. Toch loont het om door te zetten. Stoppen levert belangrijke positieve gezondheidseffecten op:

Na 2 dagen : alle nicotine is uit je lichaam. Je proeft en ruikt beter.

: alle nicotine is uit je lichaam. Je proeft en ruikt beter. Na 3 dagen : je hebt meer energie.

: je hebt meer energie. Na 1 maand : je conditie is beter en je beweegt makkelijker. Ook gaat je huid er steeds beter uit zien.

: je conditie is beter en je beweegt makkelijker. Ook gaat je huid er steeds beter uit zien. Na 1 jaar : het risico op hartkwalen is met de helft verminderd.

: het risico op hartkwalen is met de helft verminderd. Na 10 jaar : de verhoogde kans op longkanker is gehalveerd.

: de verhoogde kans op longkanker is gehalveerd. Na 15 jaar: de kans op een hartaanval of beroerte is even groot als iemand die nooit heeft gerookt.

