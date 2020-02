Zelfzorg bij darmkrampen

Wat zijn darmkrampen?

Darmkrampen zijn pijnlijke samentrekkingen van de darm, die vaak te maken hebben met de passage van voedsel. Vaak verdwijnt de pijn na de ontlasting. Darmkrampen kunnen gepaard gaan met winderigheid, verstopping of juist dunne ontlasting en een opgezette buik. Als deze klachten minstens 3 maanden aanhouden, is er waarschijnlijk sprake van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS).

Soms komen ook maagklachten, zoals een vol gevoel in de bovenbuik en misselijkheid, voor in combinatie met darmkrampen. Vooral na het eten.

Hoe voorkom ik darmkrampen?

Je kunt darmkrampen proberen te voorkomen door voedingsmiddelen te vermijden die de darm prikkelen. Vaak is het een kwestie van uitproberen welk voedingsmiddel voor jou irriterend werkt. Bekende prikkelende stoffen zijn cafeïne, nicotine, alcohol en melk.

Ook stress kan de klachten veroorzaken of verergeren. Ga daarom na of je je ergens zorgen over maakt en probeer stress te vermijden.

Gebruik van probiotica kan darmklachten soms verminderen. Probiotica kun je kopen in de vorm van voedingssupplementen en zuivelproducten. Om te kunnen bepalen of probiotica effect heeft op je darmkrampen, moeten je ze minimaal 4 weken gebruiken.

Bij diarree, of als je afwisselend last hebt van verstopping en dunne ontlasting, is een vezelrijk dieet aan te bevelen. Vezels zitten in volkorenproducten, zemelen, groente en fruit. Door gebruik van extra vezels kunnen de klachten in het begin verergeren. Belangrijk is om voldoende te drinken.

Zelfzorgmiddelen bij darmklachten

Verstopping

Als je last hebt van verstopping en vezelrijk eten niet voldoende helpt, dan kun je een laxeermiddel gebruiken dat het volume in de darmen vergroot. Een voorbeeld is macrogol. De werking merk je na 1 tot 2 dagen.

Dunne ontlasting

Heb je vooral last van dunne ontlasting? Dan zijn producten met extra vezels - zoals psyllium, plantago ovata, sterculiagom en zemelen - waarschijnlijk geschikter.

Ook pepermuntolie kan PDS-klachten soms verlichten. Het advies hierbij is wel om eerst met de (huis)arts te overleggen.

Niet aan te raden

We raden Iberogast niet aan bij PDS-klachten. Kleine onderzoeken laten zien dat sommige patiënten enige verbetering ondervonden door gebruik van Iberogast. Maar er is nog te weinig bekend over de werking om het te adviseren bij de behandeling van PDS.

Ook lactulose (zoals Duphalac en Laxeerdrank lactulose) kun je het best vermijden als je last hebt van PDS-klachten. Dit middel kan door gasvorming in de darmen juist tot meer buikklachten leiden.

Bekijk het overzicht van middelen bij darmkrampen en prikkelbaredarmsyndroom (pdf)

Naar de huisarts

Als een voedingsdieet of zelfzorgmiddelen de klachten niet verhelpen, dan kan een arts mebeverine voorschrijven. Als er na 2 weken geen verbetering optreedt, dan is verder gebruik niet zinvol.

Als gangbare medicatie onvoldoende werkt, kan de arts een antibioticum voorschrijven. Er zijn aanwijzingen dat antidepressiva de pijn en symptomen van het prikkelbaredarmsyndroom kunnen verlichten.

Helpen bovenstaande adviezen niet of onvoldoende, dan is een behandeling met linaclotide (Constella) op voorschrift van de arts nog een optie.

