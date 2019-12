Dag van de Zon: wij maken de balans op

Nieuws|De Dag van de Zon, dat is het vandaag. Een goed moment om de balans op te maken van de transitie naar duurzame energie. Nederland timmert sinds kort serieus aan de weg met grootschalige zonneparken, maar tot nu toe zijn het vooral consumenten geweest die in Nederland zonnepanelen plaatsten. Dankzij naar schatting een half miljoen huishoudens staat Nederland internationaal niet in de achterhoede als het gaat om zonne-energie. Maar verder dan de middenmoot komen we tot nu toe niet.

Nederland in de middenmoot

Nederland stond op het gebied van zonne-energie in 2015 nog in de middenmoot (met Roemenië, Thailand en Zwitserland). Maar de groei zit er ook hier goed in. In eerste instantie vooral dankzij consumenten, maar ook in ons land komen steeds meer grootschalige zonneparken. Consumenten kunnen, ook zonder eigen dak, in veel gevallen meeprofiteren van de aanleg van grootschalige zonnedaken en zonneparken. Kijk wel goed naar de door ons gestelde voor- en nadelen van de verschillende constructies.

Het begin 2017 geopende park bij Delfzijl, waar een kleine 120.000 zonnepanelen voor een vermogen van ruim 30 MWp (Megawattpiek) zorgen is nu het grootste van het land, maar voor hoelang?

Zonnestroom per land, per jaar en in totaal

Dat is allemaal fraai uitgebeeld op de website 'The Evolution of Solar Power'. Daar zie je, door op de ‘play-knop’ te klikken, de totaal geïnstalleerde capaciteit aan zonnestroom per land, van 1993 tot en met 2015 (update met 2016 volgt binnenkort). Je kunt op een wereldkaart heel makkelijk de capaciteit per land bekijken, en het relatieve aandeel van alle landen op het wereldwijde totaal.

Zo is bijvoorbeeld mooi te zien dat in 2010 Duitsland, met zijn stabiele en gunstige groene-energiebeleid, maar liefst 45% van de totale wereldcapaciteit aan zonnepanelen voor zijn rekening nam. En hoewel het aantal zonnepanelen in Duitsland sindsdien nog meer dan verdubbeld is, was het Duitse aandeel op wereldschaal in 2015 nog ‘maar’ 18%! China is momenteel niet alleen de grootste producent van zonnepanelen, maar plaatst er ook het meeste in eigen land.

Dag van de Zon

De Dag van de Zon is het minder bekende broertje van de Dag van de Aarde die elk jaar op 22 april over de hele wereld gevierd wordt. Wat is het verschil eigenlijk?

Momenteel misschien moeilijk te geloven, maar 'International Sun Day' is in het leven geroepen door de Amerikaanse president om de ontwikkeling van zonne-energie te stimuleren. Sinds dit initiatief van president Jimmy Carter in 1978 is er veel gebeurd op het gebied van zonne-energie. Mooi om daar even bij stil te staan.

Overigens was de Verenigde Staten tot 1997 nog het land met de meeste zonnepanelen, ongetwijfeld mede dankzij Carter.

Met de 75 GWp (Gigawattpiek) aan wereldwijd geïnstalleerd vermogen in 2016 erbij is het totaal aan opwekcapaciteit van zonnestroom de laatste 8 jaar vertwintigvoudigd!

