In 2016 300 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd

Wereldwijd is in 2016 75 GW (Gigawatt, 1 Gigawatt = 1000 Megawatt of 1 miljoen kilowatt) aan zonnepanelen in gebruik genomen. Dat komt neer op zo’n 300 miljoen zonnepanelen. Het betekent een flinke groei, van wel 50% ten opzichte van 2015, toen 50 GW werd geïnstalleerd. Europa is niet langer meer een van de grootste groeimarkten.

China de grootste, Europa’s aandeel neemt af

De schattingen komen van de PV Market Alliance (PVMA), een samenwerking tussen onderzoeksorganisaties in verschillende continenten. Sinds 2013 is China niet alleen de grootste producent van zonnepanelen, maar ook de grootste afzetmarkt, veelal in de vorm van grootschalige zonneparken. Ook in 2016 had China met 34 GW weer het grootste aandeel. De Verenigde Staten (tegen de 13 GW) en Japan (8,6 GW) zijn inmiddels beide Europa als geheel (6,5 GW) voorbij gestreefd. India zal dat naar verwachting in 2017 doen. Niet dat er in Europa geen zonnepanelen meer bijkomen natuurlijk, maar de grootste groei zit nu in andere regio’s. Het totale marktaandeel van Europa in het plaatsen van zonnepanelen is gezakt tot onder de 10%.

Consumenten helpen Nederland doorgroeien

Binnen Europa leverden in 2016 het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Turkije en Frankrijk de grootste bijdrage. Voor Nederland zijn er nog geen cijfers over 2016 bekend, maar deze liggen naar verwachting hoger dan de kleine 0,5 GW die het CBS voor 2015 heeft bepaald. Dat betekent dat er in Nederland de laatste jaren zo’n 2 miljoen zonnepanelen per jaar bijkomen. Het merendeel daarvan nemen particuliere consumenten voor hun rekening door zonnepanelen op het dak van hun woning te leggen, mede dankzij de salderingsregeling. Inmiddels telt Nederland zo’n 2 GW aan zonnestroomcapaciteit. Dat is ongeveer 0,7 % van het wereldwijde totaal.

Bronnen: PHOTON International; polderpv.nl

Alle vermogensgetallen hierboven moeten als ‘wattpiek’ gelezen worden (dus GW is GWp).

