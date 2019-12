Blog: Energieneutraal wonen met zonnedak

Wico Ankersmit is directeur van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Daarnaast is hij docent op het gebied van bouwregelgeving, de Wabo en de Omgevingswet. Hij houdt zich binnen de vereniging bezig met alle ontwikkelingen in de bouw zoals duurzaamheid, milieuprestatie en het energetisch verbeteren van de bestaande voorraad.

Van 1910 naar duurzaam wonen

Vier jaar geleden kochten we als gezin een oude vrijstaande woning aan de prachtige Julianalaan in Vaassen. Met uitzicht op kasteel de Cannenburgh en een prachtige watermolen. Daarnaast is de woning voorzien van een heerlijke ruime tuin er omheen. Na 22 jaar met plezier in onze rijwoning in de nieuwbouw te hebben gewoond waren we meteen verliefd op dit Veluwse huisje uit 1910. Toen we de sleutel kregen begonnen we met het verbouwen van bijna de gehele woning: de steens muren aan de binnenzijde goed geïsoleerd, de vloeren geïsoleerd, een stukje vergunningvrij uitgebouwd en al het enkel glas vervangen door HR++. Een hele slag richting duurzaam wonen, maar het geld was toen ook wel op.

Nou het dak nog!

Wat we nog niet hadden aangepakt was het dak. Een niet geïsoleerde kap met daarop gebakken pannen die hun tijd echt wel hadden gehad. Hier en daar een kleine lekkage bij een ongunstige wind/regen combinatie en de isolatiewaarde van een cabriolet. Daar moest dus snel iets aan gebeuren! We liepen daarbij ook al met de gedachte om zonnepanelen te plaatsen. Voor deze panelen hadden we eerst het idee om deze op het platte dak te plaatsen omdat zonnepanelen op het dak niet onze eerste voorkeur hadden. Zeker esthetisch gezien vonden we dit niet passen in onze straat, of laan moet ik natuurlijk zeggen.

Met de gedachte dat we toch echt iets aan het dak zouden moeten doen kwam ik in maart 2016 op de beurs Building Holland in de Rai. Daar was een stand over het innovatieve ‘Plusdak’. Ik maakte een paar foto’s, nam een folder mee en ging weer verder. Een weekje later kwam de folder uit de tas, en ging ik me eens verdiepen in deze oplossing. Met name het verspringen van de panelen, die daardoor een soort dakpaneffect tonen, sprak mij erg aan. Via internet kwam ik terecht bij het Nuon energiedak. En wat bleek, dit energiedak was dezelfde integrale oplossing als het op de beurs vertoonde ‘Plusdak’.

Opmeten en uitrekenen

Al snel nadat ik contact opnam met Nuon volgde een afspraak bij ons thuis. Aangezien het concept mij erg aansprak heb ik een tekening gemaakt van het dak, een aantal foto’s opgestuurd en daarop ontving ik een offerte. Na wat heen en weer gemail over mogelijkheden, uitdagingen en natuurlijk de prijs, volgde een bezoek van de werkvoorbereider van de aannemer die het werk zou gaan uitvoeren. Samen met de specialist van de zonnepanelen maten we de woning, de dakrand en de boeimaat op. Het werd nog even spannend waar de dakramen precies konden worden geplaatst. De panelenmaat was namelijk leidend voor de plek van de dakramen; onder de panelen zitten de gordingen, spanten en de binnenwanden van de slaapkamers. De definitieve offerte volgde, samen met de berekening van de opbrengst van het dak. Gelet op de oost-west oriëntatie van onze woning zou het dak op jaarbasis gemakkelijk zo’n 12.000 kWh moeten kunnen opleveren. De panelen pasten goed qua dakoppervlak, en waar net geen paneel kon komen is gewerkt met ‘dummypanelen’. De totale isolatiewaarde van het nieuwe dak van zo’n 7 m2K/W zou ook ons gasverbruik behoorlijk reduceren. Al met al voor ons genoeg redenen om opdracht te geven om het project uit te voeren!

De werkzaamheden aan het zonnedak in volle gang.

Omgevingsvergunning en welstand

Voor dit project was wel een omgevingsvergunning nodig, omdat het niet ging om vergunningvrije zonnepalen op het dak, maar om een totaal nieuw dak. De aanvraag werd ingediend bij de gemeente Epe die er voortvarend mee aan de slag ging. Helaas liep het even spaak bij de welstand. Zij vonden dit toch wel heel iets anders dan grijze dakpannen. Na een gesprek, waarbij ook de gemeente zelf richting de welstandsdeskundige haar duurzaamheidsbeleid toelichtte, kwam er toch een positief welstandsadvies. Maar omdat het dak zo’n 10 centimeter hoger uitkwam door de isolatie was er wel een ontheffing van het bestemmingsplan nodig. Een beetje jammer, want daardoor ging de door de gemeente toegekende €500,- duurzaamheidssubsidie direct weer van de vestzak naar de broekzak van diezelfde gemeente… Na iets meer dan 6 weken was de vergunning binnen. Niets stond uitvoering van het project nu nog in de weg.

Zweten, passen en meten

In eerste instantie zou direct na de bouwvakantie worden gestart, maar door drukte bij de aannemer die veel Nul op de Meter projecten uitvoert werd dat pas begin november. Helaas was toen ook het mooie zonnige nazomerweer wel op, dus lukte het niet helemaal om in de beste weersomstandigheden het huis van een nieuwe muts te voorzien. Toch werd keurig in één dag het ene dakvlak ontdaan van dakpannen, panlatten en een dakkapel, en werd diezelfde dag het isolatiepakket gelegd. De tweede dag volgde het andere dakvlak en zo was in 2 dagen, zonder waterschade, het dak al weer dicht. De dagen daarop volgde de betimmering voor onder de zonnepanelen. Na ruim een week werden de precies 100 dunne-film-zonnepanelen met een totale capaciteit van 15 kWp gelegd. Ons huis is het eerste waarbij het gehele dak met dit systeem is belegd. Het was dan ook nog wel even zweten, passen en meten om de detaillering, de zonnepanelen, de dakramen en vooral de dakranden goed strak te krijgen. Een huis van 100 jaar oud is namelijk alles behalve recht!

Win-win-win

Toch is het allemaal gelukt. Nog één dag moet er worden gewerkt aan de nok, omdat de in de fabriek gemaakte kappen niet pasten, maar dan is het project helemaal af! Maar we konden de omvormer al aansluiten en de teruglevering bij de energieleverancier aanmelden. En vooral: het dak kon de slogan ‘The roof that gives’ gaan waarmaken! En met een waterig winterzonnetje in december hebben we al zo’n 15 kWh per dag opbrengst. In de zomer moet dat gaan oplopen naar ruim 100 kWh op een zonnige dag. Dat is ook de reden waarom de dieselauto zal worden ingeruild voor een 100% elektrisch rijdende Tesla. De opbrengst van het dak op jaarbasis is namelijk ongeveer genoeg voor zowel het huishouden als het opladen van de auto. Ik noem het een lange termijn win-win-win situatie. Winst voor het klimaat, winst voor de portemonnee en winst doordat het een esthetisch prachtig plaatje heeft opgeleverd!

Technische gegevens:

oriëntatie dakvlakken Oost-West

100 panelen (Stion 150W dunne film-zonnepanelen)

51 optimizers

1 omvormer

Lees meer blogs in deze serie:

Ook interessant: