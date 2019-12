Blog: Zonnepanelen: terugverdientijd of veel plezier?

Mensen met een interessante kijk op zonne-energie bloggen voor de Consumentenbond. De negende bijdrage is van onze eigen energie-expert Peter van der Wilt, die de opbrengst van zijn zonnepanelen niet alleen in stroom, maar ook in plezier uitdrukt.

Peter van der Wilt is energie-expert bij de Consumentenbond. Hij heeft Natuurwetenschappen en Bedrijf & Bestuur gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Voor de Consumentenbond is hij verantwoordelijk voor het onderzoek naar onder andere zonnepanelen, cv-ketels en ledlampen. Uit eigen ervaring weet hij hoe leuk het is om zonnepanelen te hebben.

Pavlovreactie

Zeg je zonnepanelen, dan zeg je 'terugverdientijd'. Althans, in Nederland lijkt dit haast een collectieve pavlovreactie. Wat mij betreft niet helemaal terecht. Als het puur om een financieel product zou gaan, was het wat anders, dan gaat het vaak alleen om geld. Maar van zonnepanelen hebben veel mensen, als ze eenmaal op hun dak liggen (die panelen, niet die mensen), ook gewoon plezier. En plezier valt niet in euro's of jaren uit te rekenen.

Lol van je zonnepanelen

Welk plezier heb ik het dan over? Ten eerste het gevoel dat je bijdraagt aan een schonere wereld en aan de energievoorziening van volgende generaties. Maar er zijn ook concretere dagelijkse beloningen.

Misschien is het moeilijk voor te stellen als je ze zelf nog niet hebt, maar veel mensen die zonnepanelen hebben, kijken regelmatig op hun monitoring (via website of app) om te zien hoeveel stroom de panelen leveren. Is het zonnig thuis? Heb ik al een nieuw dag- of maandrecord te pakken? Liggen we een beetje op schema om dit jaar op 0 (nul!) kilowattuur op de energierekening uit te komen?

Want die '0' is vaak het ultieme doel, dus nog een beetje extra energie besparen hier en daar kan ook een sport worden. En het is ook wel een gek gevoel als je je realiseert, terwijl je buiten staat en die paar glimmende platen op je dak ziet, dat alle uren die je afgelopen jaar tv hebt zitten kijken, alle wasjes die je gedaan hebt, alles met een stekker: van je elektrische tandenborsteloplader tot dat bakbeest van een diepvries in de schuur, volledig op de zonnestralen op je dak gedraaid heeft. Zonnestralen die voorheen niets meer deden dan je dakpannen verwarmen. Wonderlijk, toch?

Geen stinkende slang meer

Automobilisten kunnen hier nog wat aan toevoegen. Als ze voor elektrisch rijden kiezen tenminste. Zelf rijd ik geen auto, maar het moet ook mooi zijn om, in plaats van bij een tankstation voor veel geld een stinkende slang in de wagen te hangen, gewoon thuis voor de deur de boel vol te gooien met stroom van je eigen dak. Of misschien wel van je eigen carport met zonnedak!

Tenslotte heb je nog mazzelaars die nog een ouderwetse ferrarismeter in de meterkast hebben; die zien zelfs een wieltje terugdraaien in de meterkast. Oké, daarnaar kijken is natuurlijk nog saaier dan een EK schaatsen met Sven Kramer erbij, maar de eerste keer geeft het vast een kick.

Opbrengst per paneel zichtbaar

Hierbij 2 screenshots van het monitoringsprogramma van mijn eigen zonnepanelen:

Het verloop in stroomopbrengst van een zonnige dag. Tussen 12 en 2 uur 's middags leverden mijn 8 panelen genoeg stroom om bijvoorbeeld in die tijd een 60 graden was te doen en de vaatwasser te laten draaien. Later in de middag kwamen er wat wolken voorbij, te zien aan de ‘dalletjes’ in de grafiek.

De productie van mijn systeem in 2016 tot nu toe. Links onderin staat het totaal: 1,95 MWh, dat is 1950 kilowattuur (kWh), ongeveer tweederde van het jaarverbruik van een gemiddeld huishouden. Dankzij mijn micro-omvormers zie ik behalve de totale opbrengst ook de opbrengst van elk afzonderlijk zonnepaneel (de getallen op de 8 blauwe rechthoekjes).

Ik koos voor micro-omvormers onder andere omdat enkele panelen ’s ochtends in de schaduw van een schoorsteen liggen en ik niet wilde dat dit de opbrengst van alle andere panelen ook zou schaden. Maar een groot bijkomend voordeel is dat je met micro-omvormers per individueel zonnepaneel kunt zien hoe goed die het doet. Dat zal voor veel mensen misschien wat ver gaan, maar ik vind het een prettig idee. Want als mijn systeem op een gegeven moment wat minder zou gaan presteren, dan kan ik zien of dat door geleidelijke achteruitgang (of vervuiling) van alle panelen komt, of dat er een probleem is met een specifiek zonnepaneel.

