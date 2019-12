Nederlandse bedrijven: 'Duurzaamheid is geen hype'

De enquête ging behalve over energiebesparing en duurzame energieopwekking ook over MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). 71% van de ondervraagden is positief over investeringen in energiebesparing of -opwekking, zoals isolatie, zonnepanelen of warmte-koude opslag.

Consumenten kunnen de overgang naar meer duurzame bedrijfsvoering stimuleren, blijkt uit de enquête: 42% van de ondervraagde bedrijven verwacht dat hun klanten binnen tien jaar energieneutrale producten of diensten gaan eisen. Natuurlijk zijn de klanten van veel van de bedrijven andere bedrijven, maar uiteindelijk is de consument vaak eindgebruiker en kan hij dus kiezen voor meer of minder duurzame producten of diensten.

De volledige rapportage van de Energie Enquête 2012 is te vinden op de website van Scribd.

Bron: Agentschap.nl