Darmbehandeling voorwaardelijk in basispakket

Sacrale neuromodulatie

Het gaat om de zenuwbehandeling sacrale neuromodulatie. Hierbij ontvangt de patiënt een stimulator onder de huid, die door middel van elektrische prikkels de zenuwen die de darmfuncties regelen moet herstellen. Alleen patiënten die geen baat meer hebben bij een gebruikelijke behandeling krijgen vergoeding voor deze therapie.

Voorwaardelijke toelating

De toelating is voorwaardelijk en geldt voor 4 jaar en 9 maanden, ingaand op 1 oktober 2016. Mocht tijdens deze periode blijken dat de behandeling nauwelijks meerwaarde heeft of het gereserveerde budget ontstijgt, dan kan de toelating door minister Schippers ook eerder worden beëindigd. Voorwaardelijke toelating biedt patiënten de mogelijkheid om te kiezen voor veelbelovende zorg waarvan de effectiviteit nog niet voldoende wetenschappelijk is bewezen. Na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating wordt besloten of de behandeling definitief opgenomen wordt in het basispakket.

