Het zal je een zorg zijn

We voeren actie samen met consumenten. We gaan in gesprek met zorginstanties, zorgverzekeraars en de politiek en werken samen met andere belangenorganisaties. Om actie te kunnen voeren heb je inkomsten nodig. Die halen we voor de zorg onder andere uit de opbrengsten van de Zorgvergelijker.

Zorgvergelijker

Net als andere vergelijkers, ontvangen wij van de zorgverzekeraar per overstapper een vergoeding. Deze inkomsten uit de Zorgvergelijker van de Consumentenbond zijn voor alle verzekeraars gelijk, zo blijven we onafhankelijk. Ook komen de verzekeraars die geen vergoeding geven gewoon terug in de vergelijker. Het gebruik van de vergelijker is voor iedereen gratis.

Wij ontvangen €39 per nieuwe premiebetalende verzekerde (ouder dan 18 jaar) als de zorgverzekering via onze Zorgvergelijker wordt aangevraagd.

Stap je over via de Zorgvergelijker van de Consumentenbond zorg je dus goed voor jezelf én zorg je goed voor anderen.

Waarom bij de Consumentenbond? Het vergelijken van zorgverzekeringen is niet uniek. Hoe de Consumentenbond omgaat met de inkomsten uit het overstappen wel. Dat is niet de enige reden waarom je het beste bij de Consumentenbond kunt vergelijken en overstappen. Alle voordelen op een rijtje: 100% onafhankelijk,

geen winstoogmerk

zeer volledig overzicht, inclusief aanvullende verzekeringen

eerlijke ranking

maatschappelijk betrokken, de opbrengsten zetten we in om de zorgmarkt te verbeteren

iedereen kan vergelijken, zowel leden als niet-leden

Zal het je wel een zorg zijn…

Actievoeren doen we voor jou. Je kunt ons op verschillende manieren laten weten welke zorgonderwerpen jij belangrijk vindt. Stap je over via de Zorgvergelijker dan kun je na afloop je voorkeur aangeven naar welk onderwerp de inkomsten gaan.

In onze Community Zorg & Gezondheid praat je mee over wat jij belangrijk vindt. Met bestaande onderwerpen of je start zelf een topic.