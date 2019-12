Hulp bij overgewicht per 2019 in basispakket

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Vanaf volgend jaar is er vergoeding vanuit de basisverzekering voor zogenaamde ‘gecombineerde leefstijl interventie’ (GLI). Bij GLI worden mensen met overgewicht begeleid bij de aanpassingen in hun eet- en beweegpatroon, met als doel overgewicht tegen te gaan. De gedachtegang is dat mensen die gebruikmaken van deze leefstijlbegeleiding gezonder zullen worden. Dit zal naar verwachting weer leiden tot een afname in zorgkosten.

Andere wijzigingen

Paracetamol, vitaminen en mineralen die ook in de vrije verkoop verkrijgbaar zijn, worden per 2019 niet langer vergoed uit het basispakket. Hiermee volgt het kabinet het advies van Zorginstituut op. Deze besparing levert ruimte op om andere zorg aan het basispakket toe te voegen.

Daarnaast wordt het basispakket in 2019 verder uitgebreid met een verruiming van de aanspraak op zittend ziekenvervoer en worden oefentherapiebehandelingen bij COPD vanaf de eerste behandeling vergoed.

