Lang niet altijd medische selectie bij aanvullende verzekeringen

Geen medische selectie bij basisverzekering

Voor de basisverzekering mogen zorgverzekeraars geen medische selectie toepassen. Iedereen is voor het basispakket dus bij elke verzekeraar welkom. Bij de aanvullende verzekering ligt dit anders. Daarvoor mogen verzekeraars wél voorwaarden voor acceptatie stellen en mensen weigeren voor hun aanvullende pakketten. In de praktijk doen zorgverzekeraars dit vooral bij de verzekeringen met een uitgebreide dekking.

Medische selectie in tandartsverzekering

In 2018 zijn er 19 verzekeraars (collectiviteiten, tussenpersonen en volmachten uitgezonderd) die voorwaarden stellen aan de acceptatie van verzekerden voor één of meer van hun tandartspakketten. Vaak gaat het om de tandartsverzekeringen met een uitgebreide dekking. Veel voorkomende vragen in de acceptatieprocedure bij tandartsverzekeringen zijn:

Ben je het afgelopen jaar voor controle naar de tandarts geweest?

Mis je 4 of meer tanden en/of kiezen?

Heb je bij meer dan 2 tanden en/of kiezen een wortelkanaalbehandeling gehad zonder dat er een kroon op is geplaatst?

Verwacht je komend jaar een behandeling voor kronen/stifftanden, bruggen, implantaten of een (gedeeltelijk) kunstgebit of ben je er nu voor onder behandeling?

Verwacht je komend jaar een parodontologische behandeling of ben je er nu aan bezig?

Verwacht je komend jaar een orthodontische behandeling of ben je er nu aan bezig?

Heb je elders een uitgebreide tandartsverzekering?

Lees meer over de acceptatieprocedure bij tandartsverzekeringen

Medische selectie bij aanvullende verzekeringen

Een acceptatieprocedure bij aanvullende verzekeringen, anders dan tandartsverzekeringen, komt een stuk minder vaak voor. Slechts 6 verzekeraars (collectiviteiten, tussenpersonen en volmachten uitgezonderd) hanteren in 2018 medische selectie voor de overige aanvullende verzekeringen. Het gaat om De Amersfoortse, National Academic, ONVZ, PNOzorg, Promovendum en VvAA.

Maar ook hierbij geldt weer dat het vaak de meest uitgebreide verzekeringen betreft. Vaak gaan de vragen over de te verwachten fysiotherapie-, laser- of fertiliteitsbehandelingen en behandelingen voor alternatieve geneeswijzen. Ook wordt er vaak gevraagd of je verwacht komend jaar een bril, hoortoestel, pruik of haarstukje aan te schaffen.

Lees meer over de acceptatieprocedure bij aanvullende verzekeringen

Zorgverzekeringen vergelijken

Benieuwd of de best passende verzekering voor jou aan medische selectie doet? Bekijk het in onze Zorgvergelijker. Daar vind je in een paar simpele stappen de zorgverzekering die het beste bij je past. Als je in het resultatenoverzicht het vakje 'Toon polissen met directe acceptatie' aanvinkt, tonen we alleen de polissen die geen medische selectie toepassen.

Lees ook: