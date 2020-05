Uitgestelde ziekenhuisbehandeling door corona kan patiënt meer kosten

Nieuws|Patiënten van wie de ziekenhuisbehandeling is uitgesteld vanwege de coronacrisis, gaan mogelijk extra betalen. Dat komt omdat in sommige gevallen het eigen risico van zowel 2019 als 2020 wordt aangesproken. Dit blijkt uit navraag van BNR Nieuwsradio aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Twee keer eigen risico

Door de coronacrisis zijn de afgelopen periode ziekenhuisbehandelingen van honderdduizenden patiënten uitgesteld. Deze patiënten gaan daardoor mogelijk twee keer (een deel van het) eigen risico betalen. Dat heeft te maken met de manier waarop ziekenhuizen kosten registeren.

DBC

Ziekenhuizen werken met zogeheten diagnose-behandelcombinaties, ofwel DBC's. Een DBC beschrijft het complete behandeltraject van een ziekenhuispatiënt voor een bepaalde zorgvraag. Een DBC start op de dag dat een eerste verrichting is uitgevoerd. Vaak is dat een eerste gesprek met de arts. Vanaf dat moment staat een DBC (meestal) 120 dagen open.

Het jaar waarin de DBC wordt geopend, is bepalend voor van welk jaar het eigen risico wordt aangesproken. Opent een ziekenhuis een DBC in 2019, dan vallen alle behandelingen die (binnen dat behandeltraject) tijdens de looptijd van de DBC uitgevoerd worden onder het eigen risico van 2019. Ook als de DBC doorloopt tot in 2020. Dus: als je behandeling in 2020 binnen een DBC valt die geopend is in 2019, wordt het eigen risico van 2019 aangesproken en niet dat van 2020.

Als een behandeling die je begin 2020 zou krijgen (en die in een in 2019 geopende DBC zou vallen) uitgesteld wordt, kan deze buiten de periode van 120 dagen komen te vallen. Er wordt dan een vervolg-DBC geopend. Ook daarbij geldt weer dat de startdatum van de DBC waar de behandeling in valt bepalend is voor van welk jaar het eigen risico wordt aangesproken.

Zo kan het voorkomen dat patiënten door een uitgestelde ziekenhuisbehandeling eigen risico over 2019 én 2020 moeten betalen, in plaats van alleen over 2019.

Wat vindt de Consumentenbond?

Hoewel vervelend voor patiënten, is het begrijpelijk en onvermijdelijk dat geplande ziekenhuisbehandelingen tijdens de coronacrisis worden uitgesteld. Maar dat patiënten hier ook nog eens in financieel opzicht door benadeeld worden, is voor de Consumentenbond onacceptabel. Voor de betrokken patiënten zou de termijn van 120 dagen opgerekt moeten worden.

Lees meer: