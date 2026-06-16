Sneller minder gasverbruik

Met de oproep ‘Maak energie betaalbaar voor iedereen’ trekken wij aan de bel. Wij bieden deze oproep aan aan Kamerleden op 16 juni. Daarmee pleiten wij voor snellere verduurzaming van woningen. Met extra aandacht voor energiekwetsbare huishoudens. Het doel is om zo de afhankelijkheid van gas af te bouwen, meer Nederlandse duurzame energie te gebruiken én energierekeningen te verlagen.

Concrete maatregelen

De oproep bevat veel concrete maatregelen die de overheid kan nemen en waar wij eerder voor gepleit hebben.

Subsidies voor bijvoorbeeld gemeentelijke hulp moeten meer en langer budget krijgen. Renteloze leningen vanuit het Warmtefonds moeten voor lange tijd vast staan. Ook willen we dat de overheid langjarige financiering garandeert voor laagdrempelige hulp van lokale energiecoaches en fixers. Die moeten ook meteen je cv waterzijdig kunnen inregelen zodat je direct honderden euro’s per jaar bespaart.

Gebouwgebonden financiering (GGF) moet verduurzamen ook risicoloos maken als je ergens (nog) maar kort woont. Huur je particulier? Dan moet je er ook van op aan kunnen dat de verhuurder in actie komt en de woning energiezuiniger maakt.

Er moeten kwaliteitseisen komen voor uitvoerende bedrijven. Dan kun ervan op aan dat bedrijven die je bijvoorbeeld via het Energieloket of verbeterjehuis.nl vindt hun beloftes waarmaken.

Forse verlaging elektriciteitsbelasting

In deze oproep herhalen we ook ons pleidooi voor een forse verlaging van de belasting op elektriciteit. Dit maakt duurzaam verwarmen en elektrisch rijden aantrekkelijker. Het verlaagt ook direct de energierekening.

Lees onze oproep: Maak energie betaalbaar voor iedereen - Fix de huizen, niet alleen de rekening (pdf)

Lees meer over onze actie: Energie voor iedereen: betrouwbaar en eerlijk