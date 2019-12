Demonstratie hoofdkantoor ASR

De Consumentenbond voert actie voor én met consumenten, die zijn gedupeerd door een woekerpolis van ASR genaamd Waerdye. We roepen iedereen op om op vrijdag 15 april mee te demonstreren bij het hoofdkantoor van ASR in Utrecht.

Hooghartige reactie van ASR

De Consumentenbond heeft ASR eind januari een juridische sommatie gestuurd. Helaas heeft ASR deze sommatie hooghartig naast zich neergelegd. ASR neemt niet eens de moeite om inhoudelijk op onze sommatie in te gaan. We zijn zeer verontwaardigd over de reactie van ASR en gaan demonstreren.

Demonstreer mee op 15 april

Op vrijdag 15 april gaan wij samen met klanten die een Waerdye-verzekering hebben (gehad) naar het hoofdkantoor van ASR in Utrecht. Laat je stem horen. Demonstreer mee! Meld je aan via schikkingasr@consumentenbond.nl.

Hoe laat en waar verzamelen we?

We verzamelen op vrijdag 15 april om 11.30 uur op het Busstation Jaarbeursplein bij het Centraal Station in Utrecht.

Daar staan touringcars te wachten om ons tussen 11.30 en 12.00 uur naar het hoofdkantoor van ASR in Utrecht te brengen. Op de plattegrond is het Busstation Jaarbeursplein aangegeven en zie je het verzamelpunt.

Bij het kantoor van ASR zullen we ons grieven opnieuw kenbaar maken. Na de demonstratie, die naar verwachting 30 tot 60 minuten duurt, staan er weer bussen om je terug te brengen naar Busstation Jaarbeursplein.