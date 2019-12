Test mei 2015: meeste autostoeltjes doorstaan zwaardere botsproeven

Nieuws|De halfjaarlijkse test van autostoeltjes is vernieuwd! Met name de botsproeven die de stoeltjes moeten ondergaan zijn zwaarder geworden. Het goede nieuws is dat de meeste van de geteste en in Nederland verkrijgbare producten hier geen problemen mee hebben.

Van de 18 geteste stoeltjes bleek er één ver en één een beetje onder de maat. Twee zitjes kwamen op een lage eindscore door de aanwezigheid van schadelijke stoffen.

Verschillende zitjes in de test hebben ongebruikelijke extra mogelijkheden:

Het aanbod van zitjes die aan de nieuwe i-Size-norm voldoen was ten tijde van de test nog zeer beperkt. We testten er 2 van Maxi-Cosi: de 2Way Pearl en de eerder genoemde Axissfix. Beide kunnen peuters tot ze 105 cm lang zijn vervoeren. Overigens verschijnen er nu meer i-Size producten op de markt, we hopen in oktober meer testresultaten te kunnen publiceren.

Lees meer over de testupdate van mei 2015 of bekijk de de testresultaten in onze vergelijker.