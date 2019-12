Testresultaten 2015: strengere test

Nieuwe testresultaten autostoeltjes

Strengere test

Vanaf 2015 worden kinderzitjes volgens een aangescherpte procedure getest. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

de frontale botsproef is iets heftiger geworden. We gebruiken nu een typische gezinsauto anno 2015, de vorige stamde uit 2011 en was in de botsing minder stug

de botsing van opzij imiteert een binnendringende auto. Dat is realistischer dan de tot dusverre gebruikte botsing tegen een vlakke wand, maar ook een aanzienlijke verzwaring van de test

we maken gebruik van de nieuwste generatie testpoppen (dummies) waarmee we nu ook krachten in de buikstreek kunnen meten. Dat is van belang in de discussie over kinderzitjes met een vangtafel in plaats van met een harnasje

De nieuwe testresultaten van 2015 kunnen niet met de eerdere resultaten vergeleken worden. We testten 2 zitjes volgens de oude én nieuwe methode: de score was in de nieuwe test iets lager. Hoeveel lager, verschilt per zitje, maar we raden de zitjes die goed scoorden volgens de oude test nog steeds aan.

Buiksensor

De nieuwe dummy met buiksensor registreerde in 4 zitjes met een vangtafel aanzienlijke krachten in de buik- en borststreek. Het testoordeel viel hierdoor bij de volgende zitjes iets lager uit:

Steeds meer i-Size

Het is goed nieuws dat er, na een aarzelende start, steeds meer i-Size-zitjes op de markt komen. Helaas is het ook nog steeds mogelijk om producten volgens de oude norm te ontwikkelen en op de markt te brengen. De Consumentenbond wil dat dit op korte termijn wordt verboden. Fabrikanten willen dat pas in 2018.

Maxi Cosi heeft de meeste i-Size-zitjes in het assortiment. Tot nu toe testten we:

De Maxi Cosi Pebble Plus (i-Size) scoort een dikke 8, maar je kindje past er maar in tot het 75 cm is, dan is een kindje in de meeste gevallen nog geen 15 maanden oud. Dan moet je al overstappen op de ook achteruitkijkende 2wayPearl die je op hetzelfde onderstel klikt en meegaat tot je peuter een jaar of 3,5 is.

De eveneens geteste Concord Reverso (ook i-Size) kun je gebruiken voor baby's en peuters (40-105cm) en scoort maar enkele tienden lager. De Joie i-Anchor (40-105cm) kon in de test niet echt overtuigen, de steunpoot van de Isofix-basis kon de botskrachten nauwelijks aan.

Bijzondere zitjes

Enkele kinderzitjes vielen op omdat ze bijzondere extra’s bieden:

Cybex Aton 4: schadelijke stoffen

In het babyzitje Cybex Aton 4 vonden we vrij hoge concentraties ongewenste schadelijke stoffen. Dat leverde ondanks goede prestaties in de botsproeven een onvoldoende op.

Hauck Variogard: afrader

De Hauck Variogard raden we af: dit zitje voor kinderen tot 18 kg bezweek in de frontale botsproef. Het testoordeel wordt hierdoor afgewaardeerd tot een 1.

Ook ontbrak een zittingverkleiner (wel in gebruiksaanwijzing genoemd) waardoor baby's niet veilig kunnen worden ingegordeld door teveel speling. Hauck geeft aan de zittingverkleiner alsnog te leveren aan klanten met dit zitje.

