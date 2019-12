Besparen? Check je kilometerteller!

Het gemiddeld aantal kilometers geef je op bij het afsluiten van een autoverzekering. Bij de meeste verzekeraars betaal je meer premie naarmate je jaarlijks gemiddeld meer rijdt. Het idee hierachter is dat de kans op ongelukken groter is naarmate je vaker op de weg zit. Maar uit een kleine rondgang van de Consumentenbond blijkt dat verzekeraars niet checken of je die kilometers ook echt maakt. Unigarant en Ohra zeggen dit mogelijk te doen als er een expert wordt ingeschakeld, zoals bij schade.

Er kunnen wel kosten gerekend worden voor de tussentijdse wijziging (niet op de contractvervaldatum). Check dit bij je autoverzekeraar.

Update 14 november 2017: Route Mobiel stopt per 14 november 2017 met het actief aanbieden van autoverzekeringen.

1 op de 3 negeert kilometers

Eerder onderzoek van de Consumentenbond toonde aan dat slechts eenderde van de autoverzekeraars het aantal kilometers níet meeneemt in de premie. ANWB bijvoorbeeld, Delta Lloyd en de Achmea-labels Centraal Beheer, Avéro en Interpolis. FBTO neemt de kilometers nu nog wel mee, maar in de loop van 2018 niet meer. Route Mobiel vraagt voor zijn WA- en beperkt-cascopolissen overigens juist méér premie naarmate je jaarlijks mínder rijdt.

