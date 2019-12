DNB: premie autoverzekering moet omhoog

De toezichthouder maant de verzekeraars al langer om verliezen op deze aansprakelijkheidsverzekeringen van motorvoertuigen aan te pakken. Consumenten moeten daarom rekening houden met hogere verzekeringspremies.

Verzekeraars in problemen

Tot 2014 konden verzekeraars de verliezen op de WA-dekking nog compenseren met de winstopbrengsten op de cascoverzekeringen. In 2014 is dat de meeste verzekeraars niet meer gelukt. Wanneer verzekeraars meer schade uit moeten keren dan ze aan premie binnen krijgen, kunnen verzekeraars in de problemen komen. Toezichthouder DNB is daarom van mening dat verzekeraars in moeten grijpen om uit de risicozone te komen.

Premie nu al omhoog

Uit een peiling van de Consumentenbond onder zo'n 200 consumenten blijkt dat consumenten in de loop van 2015 zelf al merkten dat de premies stegen. Daarbij werd niet gevraagd welke dekking consumenten hadden, maar wel of de premiestijging het gevolg was van een geclaimde schade.

Bijna 70% van de deelnemers gaf aan dat de premie van de autoverzekering gestegen was, terwijl ze schadevrij hadden gereden. Slechts 8% van de deelnemers liet weten dat de autoverzekering duurder was geworden door een schadegeval. Bij de overige deelnemers was de premie niet gestegen of was dit onbekend.

Tip: check ook regelmatig of de dekkingen van je autoverzekering nog wel passen bij je huidige situatie.

