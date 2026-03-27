Babyfoons met camera: welke kies je?

Babyfoon met camera en beeldscherm

Een babyfoon met beeld heeft een microfoon én een camera op de babyunit. De ouderunit heeft een scherm, waardoor je live zicht hebt op je kind. Je ziet direct of je de babykamer in moet lopen.

Babyfoon met camera, beeldscherm en app: Dual Mode

Dit zijn babyfoons met camera waarbij je het beeld kunt zien op een schermpje. Je kunt het beeld daarnaast uitbreiden naar een app. Dit wordt Dual Mode genoemd. Binnenshuis gebruik je de ouderunit. En als die buiten bereik raakt, maak je via wifi verbinding met de app op je smartphone of tablet. Of je kijkt met de app mee met de oppas. Digitale veiligheid speelt hierbij een grotere rol. Dit zijn over het algemeen de duurste babyfoons.

Babyfoons met beeldscherm en app

Babyfoon met camera en app

Bij beeldbabyfoons met wifi heb je een camera (babyunit) en gebruik je je smartphone of tablet als ouderunit. De apparaten maken verbinding via wifi. Dit werkt thuis, maar ook buitenhuis als je telefoon of tablet met internet is verbonden. Je kunt dus ook naar je kind kijken als je niet thuis bent.

Babyfoons met camera en app

Babyfoon-app

Met een babyfoon-app tover je 2 smartphones (of tablets) om tot babyunit en ouderunit. Het ene apparaat zet je bij je baby met de camera op hem gericht. Het andere apparaat neem je mee. Via internet kun je zo je baby in de gaten houden via beeld en geluid. Zorg dat het toestel altijd aangesloten is of aan de oplader 'hangt'. De andere telefoon gebruik je als ouderunit. Via de app houd je je kind in de gaten. Je krijgt een melding als de app geluid waarneemt.

Belangrijke functies en veiligheid

Bij het kiezen van een camerababyfoon spelen bepaalde functies en veiligheid een grote rol. Let niet alleen op de verbinding en het bereik, maar ook op de mogelijkheden van de camera zelf. Let ook op de internetverbinding wanneer je een app gebruikt.

Beeldhoek camera

De beeldhoek bepaalt hoeveel van de babykamer zichtbaar is. Een grotere beeldhoek laat meer van de ruimte zien, maar kan vooral aan de randen vervorming geven. Deze babyfoons hebben een grote beeldhoek (alleen voor leden)

Kijkhoek scherm

De kijkhoek van een scherm bepaalt hoe goed het beeld zichtbaar blijft vanuit verschillende posities. Bij beperkte kijkhoeken kan het beeld verslechteren wanneer je niet recht voor het scherm zit. Hoe groot dit effect is, hangt af van het type scherm.

Pan- en tiltbediening & zoom

Met pan- en tiltfuncties kun je een camera op afstand horizontaal (pan) en verticaal (tilt) bewegen. Hierdoor kun je verschillende delen van de kamer bekijken zonder de camera te hoeven verplaatsen.

Een zoomfunctie maakt het mogelijk om het beeld dichterbij te halen. Met optische zoom blijft de beeldkwaliteit vrijwel altijd beter dan met digitale zoom. Deze functies zitten op bijna alle babyfoons met een camera.

Videokwaliteit (dag/nacht)

De videokwaliteit bepaalt hoe scherp en duidelijk het beeld is. Overdag spelen de resolutie, sensor, lens en compressie een rol. Voor nachtzicht werken babyfoons vaak met infrarood. Beelden in het donker zijn vaak in zwart-wit en meestal minder gedetailleerd dan die van overdag.

Uitbreidbaarheid en splitscreen

Uitbreidbare babyfoons werken met meerdere camera’s (babyunits). Zo houd je via één ouderunit of app meerdere kamers in de gaten. Met een splitscreenfunctie kunnen meerdere camerabeelden tegelijk op één scherm worden weergegeven. Hierdoor wordt elk afzonderlijk beeld wel kleiner.

Opnamefunctie

Op sommige babyfoons kun je beelden opnemen die de camera maakt. Je kunt foto's maken of zelfs een video opslaan. Leuk of handig om later terug te kijken. Lees meer over deze en andere functies van babyfoons.

Aandacht voor internetveiligheid

Met babyfoons met wifi en/of een app kun je op afstand meekijken via je telefoon. Ze brengen wel extra risico’s met zich mee. Neem maatregelen om het risico op onbevoegde toegang te verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan een sterk en uniek wachtwoord, regelmatige software-updates, tweestapsverificatie en versleutelde verbindingen (encryptie).

Deze maatregelen verkleinen de beveiligingsrisico’s, maar nemen ze niet weg. Ook de manier waarop de fabrikant updates en beveiliging verzorgt, is belangrijk voor de beveiliging. Lees meer tips om risico's op hacken te verkleinen.