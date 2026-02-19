Archief Beleggen

BeleggersBattle: resultaten
Welke fondsen selecteerden Marco en Erik voor de BeleggersBattle? En hoe presteren hun portefeuilles? Volg alle resultaten en vind meer informatie over de gekozen beleggingsfondsen.
Welke fondsen selecteerden Marco en Erik voor de BeleggersBattle? En hoe presteren hun portefeuilles? Volg alle resultaten en vind meer informatie over de gekozen beleggingsfondsen.
Het is weer zomervakantie. Veel vakantiegangers kiezen ervoor om een huisje te huren. Maar hoe aantrekkelijk is het om een eigen vakantiehuis te hebben?
Met nepadvertenties wordt reclame gemaakt voor beleggen in bitcoins of voor populaire bedrijven als Amazon en Tesla. Wees je bewust van de risico's als je erop klikt.
Er wordt veel geschreven over beginnen met beleggen. Maar veel minder over stoppen met beleggen. Wanneer is het een goed moment om je beleggingen te verkopen?
Beleggen is in theorie eenvoudig. Maar In de praktijk spelen emoties vaak een grote rol. Angst en twijfel kunnen leiden tot dure fouten. Hoe herken je die valkuilen? En hoe voorkom je dat emoties je beslissingen beïnvloeden?
Beleggen in beleggingsfondsen is makkelijk. Maar welke kies je? Fondsen met een hoog rendement hebben vaak ook een hoog risico. Wij selecteerden de aandelenfondsen die de afgelopen jaren het best presteerden.
Lastig kiezen uit het grote aantal aanbieders bij pensioenbeleggen? Verhoog je opbrengst door te kiezen voor lage kosten. We laten de jaarlijkse kosten zien van 10 bekende pensioenaanbieders.
Over een langere termijn levert beleggen meer op dan sparen. Het kan dus verstandig zijn om te gaan beleggen. Maar hoe begin je met beleggen als je platzak bent?
Vaak kiezen mensen die extra pensioen willen opbouwen voor (bank)sparen. Maar beleggen kan ook een goede keuze zijn, zeker als het nog lang duurt voor je met pensioen gaat. Over een langere periode kan beleggen meer opleveren dan sparen. Hoe werkt pensioenbeleggen?
We beleggen inmiddels 2,5 jaar en zitten daarmee precies halverwege de BeleggersBattle. Ons vermogen blijft gestaag groeien. Maar hoe lang moeten we doorgaan om miljonair te worden?
Met deze 8 signalen herken je beleggingsfraude of oplichting.
Belasting besparen met groen beleggen. Dat is leuk voor je portemonnee en voor het milieu.
Vanaf 1 maart kunnen we weer belastingaangifte doen. De afgelopen tijd is er veel onrust ontstaan over de vermogensbelasting in box 3. In deze beleggersblog lees je er meer over.
Als je gaat beleggen is het voordelig om alles zelf te doen. Maar past dit ook bij je en waar moet je rekening mee houden?
Hoe kun je klagen als je ontevreden bent over een broker, bank of vermogensbeheerder?
Beleggen is niet zonder risico. Beperk daarom je risico’s in 4 stappen.
Veel mensen denken dat je een groot bedrag nodig hebt om te beginnen met beleggen. Maar zelf beleggen kan ook met kleine bedragen.
De beleggingswereld is complex. Zeker als je nog geen ervaring hebt. Het kan slim zijn om een vermogensbeheerder in te schakelen die voor je belegt. Wat zijn voor- en nadelen van laten beleggen?
Wanneer je wilt beleggen in de MSCI World heb je de keuze uit veel verschillende fondsen. Wat zijn de verschillen van deze fondsen en welk fonds moet je kiezen?
Je bespaart kosten door zelf te beleggen. Maar is zelf beleggen, zonder begeleiding, wel iets voor jou?