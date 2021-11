Sinds iOS 15 flink goedkoper

De cloudtoepassing Apple HomeKit Secure Video (HKSV) was tot voor kort alleen onderdeel van duurdere iCloud-abonnementen. Sinds iOS 15 is de dienst ook beschikbaar bij een Apple iCloud+-abonnement van €1 per maand (50 GB opslag). Dat is een abonnement dat steeds meer iPhone/iPad-gebruikers toch al hebben.

Voor die €1 per maand krijg je onbeperkte cloudopslag voor 1 HKSV-compatibele camera. De beelden kun je tot maximaal 10 dagen terugkijken. Plus een goed werkende herkenning van personen, dieren en voertuigen dankzij 'AI'. Vergelijkbare cloudopslagdiensten van de cameramerken zelf kosten een veelvoud.

Voor- en nadelen:

Een voordeel is dat HomeKit Secure Video een veilige indruk maakt. Met onder meer goede encryptie.

Een nadeel is dat de dienst alleen een optie is voor consumenten die de nodige Apple-spullen in huis hebben. Het is alleen te bedienen met de Woning-app op iPhone, iPad, iWatch of Mac.

Ook moet Apple TV of een iPad permanent als ‘hub’ ingezet worden. Bovendien is slechts een deel van de beveiligingscamera’s compatibel met HKSV.

Wat is HomeKit Secure Video?

‘HomeKit’ is Apple’s taal voor smart home, zodat je allerlei slimme apparaten in huis met een iPhone, iPad of iWatch kunt bedienen. Je hebt vergelijkbare talen van Google (Nest/Assistent) en van Amazon (Alexa).

'Secure Video' is een HomeKit-toepassing waarmee je ook een beveiligingscamera kunt beheren en gebruiken.

Vereisten:

De beveiligingscamera moet HomeKit Secure Video ondersteunen. Bekijk de lijst van Apple.

Je moet een AppleTV (4e generatie) of een iPad inrichten als HomeKit ‘Woning Hub’. Een AppleTV is praktischer omdat de hub permanent in huis moet blijven.

HomeKit Secure Video is alleen beschikbaar voor consumenten met een iCloud+ abonnement van €1 per maand (50 GB opslag). Voor 2 tot 5 beveiligingscamera heb je een abonnement nodig van €3 per maand (200 GB). Voor €10 (2 TB) kun je een onbeperkt aantal camera's koppelen. Overigens telt Apple de camerabeelden niet mee voor het gebruik van je opslagruimte.

Eerste indruk

Om Secure Video te proberen koc hten we een van de goedkoopste camera’s (€70) die compatibel is. De Aqara Camera Hub G2H. Dit model maakt in ons proefje een aardige indruk maar is (nog) niet getest.

De volgende 10 beveiligingscamera’s ondersteunen HomeKit Secure Video en zijn wél getest:

Camera koppelen

Installeer de camera op de gebruikelijke manier in je thuisnetwerk (als dat niet al het geval is). Dan geef je in de Woning-app van je iPhone of iPad aan dat je een nieuw apparaat wilt koppelen. Vervolgens scan je met de camera van de iPhone of iPad de qr-code die onderop de beveiligingscamera staat.

Hierna zie je het live camerabeeld in de Woning-app. Je kunt de live stream of eerdere opnames delen met andere iCloud-gebruikers. Ook zij hebben de Woning-app nodig.

Kunstmatige intelligentie

HomeKit Secure Video werkt met ‘AI’ en herkent personen, dieren en voertuigen in het camerabeeld. Deze worden gemarkeerd in de videotijdlijn.

Met een korte training was het mogelijk personen juist te herkennen, zelfs door een ruit heen. Ook dieren en voertuigen herkent de Apple-dienst goed, maar niet welk huisdier of welke auto precies.

Postpakketjes herkennen lukt nog niet. Dit belooft Apple wel, sinds een recente update.

Privacy en veiligheid

Videobeelden uit je eigen huis. Gezichtsherkenning. Misschien wel flarden van heel persoonlijke gesprekken. En al die informatie uploaden naar de cloud. Wie een beetje op zijn privacy is gesteld zal denken: is dit wel veilig?

Wát je opneemt, heb je zelf in de hand en er zijn regels voor de zaken die mag je wel en niet in beeld brengen. Je moet de straat niet onnodig filmen en je hebt de plicht om passanten en bezoekers te melden dat je opnames maakt. Standaard registreert een met Secure Video beheerde camera alleen korte fragmenten waarin beweging (of geluid) is waargenomen. Bij onze camera krijg je een opname inclusief 5 tot 10 seconden beeld voor trigger die de camera in actie liet komen.

De techniek van Secure Video maakt een veilige indruk:

De gezichtsherkenning en andere beeldanalyse voert hij uit in je eigen thuisnetwerk (in de hub).

De videostream wordt lokaal (ook in de hub) versleuteld met een sleutel die Apple zelf niet heeft, vóór het naar de iCloud wordt verzonden.

Lang verhaal kort: Apple kan niets met de opnames. En hackers wordt het hacken extreem moeilijk gemaakt.

Je kunt in de Woning-app de privacy nog wat verder verhogen door in bepaalde zones van het camerabeeld de bewegingsdetectie uit te schakelen. Dan maak je minder vaak onnodig opnames, bijvoorbeeld als de buurvrouw in de tuin naast je soms een stukje in beeld komt.

Meer mogelijkheden

In de Woning-app heb je nog meer mogelijkheden: