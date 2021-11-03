Peter Kulche Expert ElektronicaGepubliceerd op:3 november 2021
De cloudtoepassing Apple HomeKit Secure Video (HKSV) was tot voor kort alleen onderdeel van duurdere iCloud-abonnementen. Sinds iOS 15 is de dienst ook beschikbaar bij een Apple iCloud+-abonnement van €1 per maand (50 GB opslag). Dat is een abonnement dat steeds meer iPhone/iPad-gebruikers toch al hebben.
Voor die €1 per maand krijg je onbeperkte cloudopslag voor 1 HKSV-compatibele camera. De beelden kun je tot maximaal 10 dagen terugkijken. Plus een goed werkende herkenning van personen, dieren en voertuigen dankzij 'AI'. Vergelijkbare cloudopslagdiensten van de cameramerken zelf kosten een veelvoud.
Om Secure Video te proberen koc hten we een van de goedkoopste camera’s (€70) die compatibel is. De Aqara Camera Hub G2H. Dit model maakt in ons proefje een aardige indruk maar is (nog) niet getest.
De volgende 10 beveiligingscamera’s ondersteunen HomeKit Secure Video en zijn wél getest:
Installeer de camera op de gebruikelijke manier in je thuisnetwerk (als dat niet al het geval is). Dan geef je in de Woning-app van je iPhone of iPad aan dat je een nieuw apparaat wilt koppelen. Vervolgens scan je met de camera van de iPhone of iPad de qr-code die onderop de beveiligingscamera staat.
Hierna zie je het live camerabeeld in de Woning-app. Je kunt de live stream of eerdere opnames delen met andere iCloud-gebruikers. Ook zij hebben de Woning-app nodig.
HomeKit Secure Video werkt met ‘AI’ en herkent personen, dieren en voertuigen in het camerabeeld. Deze worden gemarkeerd in de videotijdlijn.
Met een korte training was het mogelijk personen juist te herkennen, zelfs door een ruit heen. Ook dieren en voertuigen herkent de Apple-dienst goed, maar niet welk huisdier of welke auto precies.
Postpakketjes herkennen lukt nog niet. Dit belooft Apple wel, sinds een recente update.
Videobeelden uit je eigen huis. Gezichtsherkenning. Misschien wel flarden van heel persoonlijke gesprekken. En al die informatie uploaden naar de cloud. Wie een beetje op zijn privacy is gesteld zal denken: is dit wel veilig?
Wát je opneemt, heb je zelf in de hand en er zijn regels voor de zaken die mag je wel en niet in beeld brengen. Je moet de straat niet onnodig filmen en je hebt de plicht om passanten en bezoekers te melden dat je opnames maakt. Standaard registreert een met Secure Video beheerde camera alleen korte fragmenten waarin beweging (of geluid) is waargenomen. Bij onze camera krijg je een opname inclusief 5 tot 10 seconden beeld voor trigger die de camera in actie liet komen.
De techniek van Secure Video maakt een veilige indruk:
Lang verhaal kort: Apple kan niets met de opnames. En hackers wordt het hacken extreem moeilijk gemaakt.
Je kunt in de Woning-app de privacy nog wat verder verhogen door in bepaalde zones van het camerabeeld de bewegingsdetectie uit te schakelen. Dan maak je minder vaak onnodig opnames, bijvoorbeeld als de buurvrouw in de tuin naast je soms een stukje in beeld komt.
In de Woning-app heb je nog meer mogelijkheden: