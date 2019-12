Boormachines worden geleverd met 0, 1, 2 of meer accu’s. We zien grote verschillen in oplaadtijd. Bij de beste machines is de accu in 25 minuten opgeladen, bij de slechtere duurt het meer dan 3 uur. Ook testen we hoe lang de batterij het volhoudt in een duurtest. Wat blijkt: sommige accu's verliezen na 50 keer opladen al de helft van hun capaciteit.