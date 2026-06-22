Archief Combimagnetrons en combi-ovens

Inbouw-combimagnetron kopen
Een inbouw-combimagnetron neemt geen ruimte in op het aanrecht en geeft de keuken een strak uiterlijk. Waar moet je op letten als je een inbouw-combimagnetron koopt?
Een inbouw-combimagnetron neemt geen ruimte in op het aanrecht en geeft de keuken een strak uiterlijk. Waar moet je op letten als je een inbouw-combimagnetron koopt?
Sneller je gehakt ontdooien en je restjes opwarmen? Uit onze test halen we 5 tips om je combimagnetron slimmer te gebruiken.
Check de gebruiksaanwijzing voor je een magnetron gebruikt. Je mag bijvoorbeeld metaal niet in de magnetron doen. Zo gebruik je je magnetron veilig.
De magnetron is prima geschikt om in te koken. Hoe doe je dat?
Zo reken je de opgegeven opwarmtijd makkelijk om naar de instellingen van je magnetron.
Wij testen regelmatig combimagnetrons en combi-ovens. We testen hoe de apparaten ontdooien, opwarmen, grillen, maar ook het gebruiksgemak en de veiligheid.