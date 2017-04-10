Waarschuwing: koolmonoxidemelder ABUS COWM300

Peter van der Wilt Expert energieGepubliceerd op:10 april 2017
ABUS roept de koolmonoxidemelder COWM300 terug. Tijdens controletest blijkt dat het alarm niet altijd afgaat. Dit kan leiden tot een koolstofmonoxidevergiftiging met mogelijk de dood tot gevolg. Deze co-melder werkt waarschijnlijk niet door blootstelling aan hoge luchtvochtigheid. Deze modellen zijn vanaf april 2015 op de markt.
CO-melder van Abus COWM300. Op deze co-melder staat een code: COWM300###F4011268AXD. De ‘F4’ geeft aan dat het om de serie uit april 2015 gaat.
Langdurige inademing van koolmonoxide kan leiden tot duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en in extreme gevallen tot bewusteloosheid of dood.
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