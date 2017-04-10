Waarschuwing: koolmonoxidemelder ABUS COWM300

ABUS roept de koolmonoxidemelder COWM300 terug. Tijdens controletest blijkt dat het alarm niet altijd afgaat. Dit kan leiden tot een koolstofmonoxidevergiftiging met mogelijk de dood tot gevolg. Deze co-melder werkt waarschijnlijk niet door blootstelling aan hoge luchtvochtigheid. Deze modellen zijn vanaf april 2015 op de markt.

Welk model faalt?

CO-melder van Abus COWM300. Op deze co-melder staat een code: COWM300###F4011268AXD. De ‘F4’ geeft aan dat het om de serie uit april 2015 gaat.

Wat moet je doen?

Controleer of je dit type koolmonoxidemelder in huis hebt hangen.

Ga naar deze pagina van ABUS en check het serienummer achter op het apparaat.

Vervang het apparaat. ABUS biedt een gratis vervangend apparaat aan. Je kunt deze CO-melder opsturen naar ABUS of inleveren bij het gemeentelijk afvaldepot.

Extreme gevolgen

Langdurige inademing van koolmonoxide kan leiden tot duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en in extreme gevallen tot bewusteloosheid of dood.

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Bron: www.productwaarschuwing.nl