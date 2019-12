Amazon Kindle Voyage: review

Conclusie

Amazon levert met de Kindle Voyage een uitstekende e-reader af. Subtiel maar prettige verbeteringen ten opzichte van voorganger Kindle Paperwhite (2014) zijn de bladerknoppen en de automatische schermverlichting. Dit zijn functies die je niet meer wil missen als je ze eenmaal gewend bent. Voor deze extra’s betaal je wel een pittige €90 meer dan voor zijn voorganger Kindle Paperwhite (2014).

Een dik nadeel is dat je met deze e-reader geen andere boeken kunt lezen dan die van Amazon. Voor veel minder geld koop je een e-reader die wel epub-boeken kan lezen. Daarbij heb je veel meer keuze uit online boekhandels.

Voordelen

Slanke, lichte en compacte e-reader;

Bladerknoppen én bladeren via het aanraakscherm;

Schermverlichting past zich automatisch aan op de sterkte van het omgevingslicht;

Zeer gebruiksvriendelijke Nederlandstalige bediening;

Ruim en voordelig aanbod van Nederlandstalige ebooks;

Gigantisch aanbod van Engelstalige e-books;

Amazon boeken kun je lezen op Kindle e-readers, en op smartphones en tablets via een app.

Nadelen

Door Amazon’s kopieerbeveiliging kun je Kindle e-books niet zomaar op een ander type e-reader lezen;

Leest geen e-books van het epub bestandstype;

Omslag van het huidige boek wordt niet weergegeven in de slaapstand.

Slanker en lichter

De slanke, lichte en compacte Kindle Voyage verschilt op een flink aantal punten van zijn voorganger Kindle Paperwhite (2014).

De Voyage heeft naast een aanraakscherm nu ook bladerknoppen, die zijn verwerkt in de randen van het scherm. De e-reader trilt subtiel bij het indrukken. Je hoeft niet hard te drukken om te bladeren, al hadden de knoppen nog net iets gevoeliger gemogen. Je zult er in ieder geval niet per ongeluk de pagina mee omslaan, maar bladeren door over het scherm te vegen gaat soepeler.

Het aanraakscherm ligt niet langer verzonken. Toch vinden we dit niet heel handig. Je raakt namelijk bij het vasthouden gemakkelijk het scherm, waardoor je soms onbedoeld tekst selecteert.

De aan/uitknop is verhuisd van de onderkant naar de achterkant, waardoor het vooral voor rechtshandigen een eitje is om de e-reader aan te zetten. Met je rechter wijsvinger vind je namelijk gemakkelijk op de tast de powerknop. De usb-aansluiting ligt wat verzonken, waardoor het lastig te zien is in welke richting de micro-usb oplaadstekker er in geplugd moet worden.

Scherm

Het e-ink-scherm van de Voyage is uitstekend. Het is nog een stukje scherper dan bij de Kindle Paperwhite. Het scherm heeft een hoge pixeldichtheid van 300 pixels per inch, wat betekent dat het net zo scherp is als prints uit de laserprinter.

We zijn vooral te spreken over de schermverlichting. Die past zich automatisch aan op de sterkte van het omgevingslicht. Smartphones en tablets hebben zo’n functie al jaren, maar gek genoeg zagen we het bij e-readers nog niet eerder. De schermhelderheid verandert heel langzaam, zodat het niet afleidt tijdens het lezen. Dit is zo’n functie die je niet meer wil missen als je er eenmaal aan gewend bent.

De schermverlichting kan zeer fel, zelfs nog net wat feller dan de Kindle Paperwhite. En de verlichting kan bovendien ook erg zacht, wat erg prettig is bij lezen in het pikdonker. De verlichting is zeer gelijkmatig. Er zijn geen ‘lichtwolkjes’ te zien zoals bij sommige andere e-readers. De enige minpuntjes zijn dat het scherm en de randen wat meer vingerafdrukken aantrekken dan voorganger Kindle Paperwhite, en dat de rand en het scherm iets meer reflecteren.

Gebruiksgemak

De Voyage is erg gemakkelijk te bedienen en het Nederlandstalige menu is overzichtelijk beknopt. Het instellen van lettergrootte, lettertype, regelafstand en marges is een fluitje van een cent.

Er is zowel een Engels als een Nederlandse woordenboek (Van Dale) ingebouwd. Je kunt het oproepen door lang een woord op het scherm aan te raken. Een Nederlands-Engels en een Engels-Nederlands vertaalwoordenboek kunnen worden gedownload. En wanneer je een woord opzoekt, kun je ook gelijk de uitleg van Wikipedia bekijken.

Een nadeel van e-books is dat je niet goed ziet hoe ‘dik’ ze zijn. Het aantal pagina’s hangt bij e-books natuurlijk af van de ingestelde lettergrootte. Amazon heeft daar iets op gevonden: de Kindles kunnen nu ook de resterende tijd in het hoofdstuk of het boek weergeven. Dit gebeurt op basis van hoe snel je de bladzijdes omslaat en is dus nog persoonlijk ook.

Op de smartphone en tablet

De Kindle e-books kunnen gelezen worden op Kindle e-readers en via apps op smartphones en tablets. De samenwerking met apps van Kindle is uitstekend. Als je een bij Amazon gekocht boek opent op je e-reader, kun je gewoon doorlezen op het punt waar je op je smartphone of tablet gebleven was.

Nederlandstalige e-books

Amazon opende in november 2014 de Nederlandse webwinkel Amazon.nl, met duizenden Nederlandstalige titels. Dat maakt de Kindle e-readers flink aantrekkelijker dan voorheen. Het boekenaanbod is ruim en voordelig, maar door Amazon’s kopieerbeveiliging kun je Kindle boeken niet zomaar op een e-reader van een ander merk lezen. Deze beperking van je keuzevrijheid wordt ook wel ‘vendor lock in’ genoemd. En wij vinden dat een flink nadeel van de Kindle e-readers.

Boeken van het epub bestandstype zijn voor de Kindle e-readers niet leesbaar. Daardoor kun je er de boeken uit andere Nederlandse online boekhandels niet mee lezen. Daar is wel een truc voor: onbeveiligde epub e-books kunnen met het gratis programma Calibre omgezet worden naar een Kindle-vriendelijk formaat. Boeken die bij Kobo gekocht zijn, hebben nog steeds de gebruiksonvriendelijke Adobe DRM kopieerbeveiliging. Die kunnen dus niet gemakkelijk worden overgezet op de Kindles.

Wat is de Amazon Kindle Voyage?

De Amazon Kindle Voyage is een compacte, slanke en lichte 6 inch e-reader met achtergrondverlichting waarop je boeken kunt lezen van Amazon.

Scherm : 6 inch Carta E Ink scherm

: 6 inch Carta E Ink scherm Schermresolutie : 1430 x 1080 pixels

: 1430 x 1080 pixels Pixeldichtheid : 300 ppi (zeer scherp)

: 300 ppi (zeer scherp) Afmetingen (h x b x d) : 162 x 115 x 7,6 mm

: 162 x 115 x 7,6 mm Gewicht : 180 gram

: 180 gram Schermverlichting : ja

: ja Opgegeven opslagruimte : 4 GB

: 4 GB Geheugen uitbreidbaar : Nee

: Nee Ondersteunde ebookformaten : AZW3, AZW, TXT, PDF, onbeschermde MOBI, PRC native; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP na conversie. Ondersteunt geen EPUB

: AZW3, AZW, TXT, PDF, onbeschermde MOBI, PRC native; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP na conversie. Ondersteunt geen EPUB Aansluitingen : Wifi b/g/n & micro-usb

: Wifi b/g/n & micro-usb Batterijduur: 6 weken (volgens fabrikant)

Wifi of 3G

Het basismodel van de Kindle Voyage is uitgerust met wifi. Vanaf de e-reader kun je boeken kopen in de Amazon winkel. Ook bladwijzers worden draadloos gesynchroniseerd. Met ruim €60 duurdere 3G-model kun je ook zonder wifi winkelen bij Amazon. Er zijn aan het gebruik van 3G geen extra maandelijkse kosten verbonden.

Meer lezen