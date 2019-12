Eerste indruk|Kobo laat op de IFA (elektronicabeurs in Berlijn) de onlangs gepresenteerde Kobo Aura H2O zien. Bijzonder aan deze e-reader is dat hij waterdicht is. De Kobo Aura H2O lijkt sterk op de Kobo Aura HD die eerder goed uit onze test kwam. Toch zijn er een paar verschillen.

Kobo Aura H2O: Review

Kobo laat op de IFA (elektronicabeurs in Berlijn) de onlangs gepresenteerde Kobo Aura H2O zien. Bijzonder aan deze e-reader is dat hij waterdicht is. De Kobo Aura H2O lijkt sterk op de Kobo Aura HD die eerder goed uit onze test kwam. Toch zijn er een paar verschillen.

Water- en stofdicht

De Aura H2O is water- en stofdicht. De rating voor water- en stofdichtheid is IP67. Dat wil zeggen dat het apparaat 30 minuten 1 meter onder water kan blijven. Onder water kun je zelfs nog bladeren, handig dus als je in bad wil bladeren met natte vingers.

Veel andere apparaten zijn ook waterdicht, maar die mag je van de fabrikant dan weer niet in zout water of zeepsop stoppen. Volgens Kobo kan dat met de Aura H2O allemaal probleemloos, zolang je het apparaat daarna maar direct afspoelt.

De stofdichtheid is ook hoog, waardoor je deze Kobo ook veilig mee naar het strand kunt nemen. De Kobo Aura H2O is dus een e-reader voor mensen die echt overal willen lezen: aan het strand in de zon, in bad, onderweg, en in het donker.

Design

Het apparaat is marginaal dunner en lichter dan z'n voorganger, nu 233 gram in plaats van 240 gram. Het materiaal voelt wel veel fijner aan. De Aura HD had wat stroef plastic, de Aura H2O voelt wat zachter en rubberiger aan. De hoeken zijn nog steeds wat aan de puntige kant, wat minder fijn is bij lang vasthouden. Het scherm ligt net als bij de Aura HD iets verzonken.

Om de Aura H2O waterdicht te maken, zitten de aansluitingen achter een klepje en de aparte knop voor de schermverlichting is verdwenen. Het licht zet je nu aan vanuit het menu, een extra stap dus. De aanknop is geen schuifknop meer, maar een drukknop en dat is een stuk gebruiksvriendelijker.

Opslagruimte

De interne opslagruimte is 4 GB, ruim genoeg voor een stuk of 2 à 3000 boeken, al is het wel de vraag hoe snel hij dan nog reageert. Kobo houdt in de software in principe rekening met veel boeken, want in de boekenkast kun je namelijk verschillende boekenplanken aanmaken om je boekencollectie te ordenen. De Kobo Aura H2O heeft een slot voor een sd-kaart tot 32 GB.

Scherm

Kobo is overgestapt van een Pearl E-ink scherm naar een Carta E-ink scherm met een hoger contrast, waardoor zwart een stuk dieper en zwarter is dan bij de Aura HD, en het wit is ook veel witter. De resolutie is met 1430 x 1080 pixels gelijk gebleven en het scherm is daardoor zeer scherp.

Door links op het scherm te vegen kun je de schermhelderheid instellen. De verlichting is zeer egaal en mooi neutraal wit van kleur. Al kan de led-kleur volgens Kobo licht verschillen per apparaat.

Bediening

Op het startscherm zijn net als bij de andere Kobo's je laatst gelezen boeken zichtbaar en in de standby zie je op het scherm de cover van het laatst gelezen boek. Bladeren doe je door over het scherm te vegen en dat gaat erg soepel en snel. Eens in de 6 pagina's (of vaker) krijg je een zwarte pagina te zien om het scherm te verversen.

Je kunt bij de Aura H2O uitgebreid de lettertypes en lettergroottes instellen. Liefhebbers kunnen zelfs hun eigen lettertypes installeren. Bij de geavanceerde opties krijg je nu een uitgebreide preview van je aanpassingen. Voorheen moest je bij dikke boeken wel eens lang wachten tot het hele boek was aangepast. Met deze preview duurt dat hopelijk minder lang, dit gaan we nog uitgebreid testen in de volledige test.

Dankzij aangepaste software kan nu ook de letterdikte ingesteld worden. Zo kun je de letters naar voorkeur licht of juist zwaar instellen. Deze mogelijkheden heeft de Aura HD overigens ook, met een software-update.

Pinch en zoom heeft hij niet, want het touchscreen is niet capacitief. Het aanraakscherm werkt met infrarood, met led's rechts en onder aan het scherm, en receivers boven en links. Inzoomen gaat door dubbel te tikken op het scherm.

Aan de e-reader is de boekwinkel van Kobo gekoppeld, maar je kunt op deze reader ook probleemloos boeken uit andere winkels lezen.

Niet de eerste

De Aura H2O is niet de eerste waterdichte e-reader. Onlangs testten we ook de waterdichte PocketBook Aqua. Het grote, scherpe scherm en de goede schermverlichting geven de Kobo echter een flinke voorsprong. De Aura H2O ligt vanaf 1 oktober in de winkel voor een prijs van €180. We gaan de Kobo Aura H2O uitgebreid testen en de testresultaten kun je binnenkort vergelijken met de testresultaten van andere e-readers.

Wat is de Kobo Aura H2O?

Specificaties:

Scherm: 6,8 inch Carta E Ink HD-scherm

6,8 inch Carta E Ink HD-scherm Schermresolutie: 1430 x 1080 pixels

1430 x 1080 pixels Pixeldichtheid: 265 ppi

265 ppi Afmetingen (hxbxd): 179 x 129 x 9,7 mm

179 x 129 x 9,7 mm Gewicht: 233 gram

233 gram Achtergrondverlichting: ja

ja Processor: 1 GHz

1 GHz Opgegeven opslagruimte: 4 GB

4 GB Geheugen uitbreidbaar: Ja, met MicroSD tot 32 GB

Ja, met MicroSD tot 32 GB Ondersteunde eBookformaten: EPUB, Adobe DRM, EPUB3, PDF, MOBI,

EPUB, Adobe DRM, EPUB3, PDF, MOBI, Aansluitingen: Wifi b/g/n & micro-usb

Wifi b/g/n & micro-usb Batterijduur: 2 maanden (volgens fabrikant)

