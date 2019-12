Eerste indruk|De Kobo Aura ONE is een 7,8 inch e-reader die waterbestendig is. Als belangrijkste vernieuwing heeft hij automatische verlichting met ‘warme’ of ‘koude’ kleur. Een behoorlijk geslaagde e-reader, maar is deze nieuwe Kobo de prijs en moeite waard?

Conclusie

De Kobo Aura ONE is een behoorlijk geslaagde e-reader. Zijn scherm is mooi scherp en heeft goede verlichting. Het kunnen kiezen voor warm, oranje licht of koud, blauw licht is een leuke extra. Hetzelfde geldt voor de waterbestendigheid.

Erg snel is deze Kobo helaas niet: het duurt lang voordat je een boek hebt geopend vanuit je bibliotheek. Een ander minpunt is de prijs: €230 is erg duur voor een e-reader. Voor €100 minder heb je een goede e-reader zoals de Kobo Glo HD, Amazon Kindle Paperwhite of Tolino Vision 3HD.

Grote, lichte e-reader

De Kobo Aura ONE is met 7,8 inch aan de forse kant. De meeste e-readers uit onze test zijn 6 inch. Hoewel de Aura ONE een stuk groter is, is hij met 230 gram niet erg zwaar. Het gewicht is zo laag omdat de Aura ONE maar 6mm dik is. Hierdoor ligt hij nog redelijk goed in de hand, hoewel het wel even wennen is als je een kleinere e-reader gewend bent.

Omdat hij waterbestendig is, zitten er weinig openingen en klepjes op de Kobo Aura ONE. Hij heeft alleen een opvallende, blauwe aan- en uitknop aan de achterkant en een usb-poort aan de onderkant. Het scherm is verzonken in de behuizing; er zit geen rand tussen het scherm en de behuizing, zoals bij de Kobo Aura H20 en Kobo Glo HD. De plastic achterkant heeft een geribbeld profiel waardoor je er goed grip op hebt.

Schermkwaliteit

Het scherm van de Kobo Aura ONE is zeer scherp. Net als andere top e-readers uit onze test heeft hij een hoge resolutie van 300 ppi (pixels per inch). Dat vertaalt zich in pagina's met scherpe letters die niet van een echt boek zijn te onderscheiden. Verder verschilt hij van andere e-readers omdat het leesbare oppervlak een stuk groter is. Lezen van een groter scherm is fijn, maar niet per se beter dan lezen van een scherm van gemiddeld formaat.

Lezen

Het is prettig lezen op de Kobo, en navigeren door je boekenverzameling gaat gemakkelijk. Een overzichtelijk startscherm toont altijd je laatst gelezen boeken. In de bibliotheek kun je makkelijk zoeken en sorteren. Vreemd genoeg sorteer je als je kiest voor ‘recent’ niet op de boeken die je als laatste gelezen hebt, maar op het tijdstip dat je ze op de e-reader hebt gezet.

Het bladeren door een boek gaat redelijk vlot en er zijn veel manieren om het lezen naar smaak aan te passen. Een behoorlijk minpunt is dat de e-reader af en toe traag reageert. Het openen van een boek uit je bibliotheek duurt een paar seconden. Wanneer je vanuit een boek teruggaat is er ook een behoorlijke vertraging.

Automatische verlichting

De Kobo Aura ONE kan de verlichting automatisch aanpassen aan het licht in je omgeving. Deze functie zie je ook bij tablets en smartphones. Zo goed als op je telefoon werkt het echter niet. Alleen bij voldoende licht past hij de helderheid aan. In een volledige donkere ruimte gebeurt er niet veel en moet je handmatig het licht dimmen. Het licht kan gelukkig heel laag worden ingesteld. Dat leest erg prettig in het donker en je stoort je partner er niet mee.

Warm licht

De Aura ONE kan meer dan alleen de helderheid aanpassen. Ook de kleurtemperatuur van het licht valt te regelen. Het schuifje ‘Natuurlijk licht’ geeft het licht een ‘koudere’ of ‘warmere’ kleur. Een koudere, blauwere kleur helpt je volgens Kobo om ‘wakker, opmerkzaam en gefocust te blijven’. Naarmate de avond vordert kun je kiezen voor een warmere, oranje kleur want: ‘minder blootstelling aan blauw licht kan ontspanning en slaap bevorderen’.



Kobo is terecht voorzichtig met claims over ‘natuurlijk licht’. Er zijn onderzoeken die wijzen op een negatief verband tussen lezen van lcd-schermen (zoals tablets en laptops) en de aanmaak van het slaaphormoon melatonine. Met bijna alle e-readers met verlichting ben je sowieso beter af dan met een tablet. Bij een e-reader kun je het licht namelijk heel laag zetten of uitdoen. Bij een tablet kun je de verlichting veel minder goed zacht zetten, en uitzetten kan niet.

Waterbestendig

De Kobo Aura ONE kan wel tegen een spatje water. Dat kan handig zijn als je graag leest in bad of naast het zwembad. Mocht de Kobo in bad vallen dan doet hij het als het goed is nog gewoon. Kobo geeft aan dat de Aura ONE het een uur uit moet kunnen houden in water van 2 meter diep (IPX8). We hebben dit niet geprobeerd overigens.

